聯合國：加沙人道主義基金會將食物武器化致逾410死　構成戰爭罪

聯合國難民署（UNHCR）6月24日指控以色列支持的「加沙人道主義基金會（GHF）」將食物「武器化」，稱有關行動構成戰爭罪。據指，自基金會上月開始分發物資以來，已經有超過410人在前往該基金會物資站途中被以軍槍炮擊中身亡。



聯合國難民署發言人Thameen Al-Kheetan表示，巴勒斯坦衛生當局及非政府組織給出這一死亡人數，難民署正在核實。

他表示：「加沙地區絕望、飢餓的人們繼續面臨着不人道的選擇，要麼餓死，要麼冒着被殺害的危險試圖獲得食物」，並將其形容為「以色列的軍事化人道援助體制」。

圖為2025年6月1日，以軍被指加沙南部拉法（Rafah）一個救援物資分發點附近開火，造成多人死傷。（Getty Images）

他表示，以色列不僅限制平民獲取維生所需的服務，還將食物武器化，構成戰爭罪甚至可能構成其他有違國際法的罪行。

據路透社報道，加沙人道主義基金會獲美國和以色列政府支持，於三個月前成立。自5月中旬以色列解除封鎖、允許基本數量物資進入加沙以來，便繞過此前在當地提供人道援助的聯合國及其他組織，通過該基金會分發物資。基金會亦不使用聯合國及其他組織設立的約400個物資站，而自行在加沙南部和中部設立三個物資站，令部分明顯營養不良的巴人為領物資徒步20公里。

2025年5月30日，流離失所的巴勒斯坦人在加沙汗尤尼斯的 al Mawasi 區領取援助組織分發的食物，凸顯當地絕望情緒和對人道援助的迫切需求。（Getty）

聯合國地圖顯示，這三個物資站均位於以色列軍事區內，後者由以軍把守並向接近的「有威脅性」人員開火。

以色列政府稱基金會建立的分發機制能夠避免物資落入武裝分子哈馬斯的手中。惟自運作以來基金會就遭聯合國及其他人道主義組織譴責。