環保少女通貝里乘救援船闖加沙遭以軍攔截逮捕　全員將被遣返

英國廣播公司（BBC）6月9日報導，以色列軍隊當天登上瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）搭乘的一艘計畫向加沙地區運送人道主義物資船隻Madleen號，目前正駛往以色列的一個港口。以色列外交部隨後證實，這艘船已在以色列控制之下。



報導稱，有關消息是運營Madleen號的Freedom Flotilla Coalition組織在其的社交平台上發佈的。組織還發佈了一張照片，照片上的人們穿着救生衣，雙手高舉着坐在一處狹小的艙室內。據報，這艘船上載有一小批人道援助物資，包括米和嬰兒配方奶粉。

這趟行程由支持巴勒斯坦的Freedom Flotilla Coalition籌劃，該船本月1日從意大利西西里城市卡塔尼亞（Catania）出發，船上12人除了通貝里外，還包括法國的歐洲議會議員Rima Hassan等。

此前，以色列方面已經向Madleen號上的活動人士直接傳達了不得接近加沙海岸的指令。消息人士表示，若違反命令，以軍可能控制船隻並逮捕相關人員。

以色列外交部在社交平台X上寫道：「這艘載有『名人』的『自拍遊艇』正在安全地駛向以色列海岸。預計船上乘客將返回各自的國家。」外交部補充，所有乘客都安然無恙，他們得到了三文治和水，「演出結束了」。