以軍在加沙2個物資分發點附近開火　至少14死100餘傷

綜合外媒和新華社報道，以色列軍周日（6月8日）在加沙南部拉法以及中部城市的兩個物資分發點附近開火，導致至少14名巴勒斯坦人死亡、100多人受傷。



新華社報道，美以支持的加沙人道基金會（GHF）位於拉法的食品分發中心原定於8日上午開放，當地時間早上6時左右，已有大批人群聚集在附近。目擊者稱，以軍在距離分發點約1公里的一個環形交叉路口附近開火，半島電視台報道指，截至下午4時左右，事件造成的死亡人數增至13人，另有約100人在以軍槍火下受傷。

加沙多個地區在伊斯蘭教宰牲節遭以軍攻擊，當地衞生部門稱，單日內已有近100人死亡，其中包括兒童。（Reuters）

據報道，在內扎里姆走廊（Netzarim Corridor）另一個援助點附近亦有1名巴勒斯坦人因以軍開火身亡。

路透社引述加沙人道基金會表示，由於哈馬斯對該機構的行動造成「直接威脅」，當日無法分發任何人道主義援助物資。哈馬斯否認這一指控。基金會後來在社交平台Facebook貼文中表示，旗下2個分發站將於周日重新開放。