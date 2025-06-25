波音737 MAX甩窗｜美國NTSB斥波音和FAA失職：無傷亡簡直是奇跡

美國國家運輸安全委員會（NTSB）官員周二表示，調查發現波音公司（Boeing）的行動不力，和聯邦航空局（FAA）的監管不力導致2024年1月一架新的波音737 MAX 9飛機在飛行時艙門突然脫落，他表示事件「無造成人員傷亡簡直是奇跡」。



NTSB批評了波音公司的安全文化，及其未能在阿拉斯加航空（Alaska Airlines）的737 MAX 9新飛機上安裝四個關鍵螺栓的疏忽。

2024年1月5日發生的一場近乎災難的事故，震撼全球航空業。執飛阿拉斯加航空ASA1282航班的一架近乎全新的波音737 MAX 9客機在16,000呎高空飛行期間，門塞（door plug）突然飛脫。圖為調查人員2024年1月7日在俄勒崗州波特蘭登機檢查，從飛機內可看到門塞位置的情形。（NTSB/Handout via REUTERS）

NTSB主席霍門迪（Jennifer Homendy）在周二舉行的確定可能原因的會議上表示，這起事故完全可以避免，因為波音公司早就應該解決未經授權的生產工作，而這些工作在波音公司的多次內部審計、報告、質量警報和監管合規問題中均有發現。

她說：「波音公司和FAA本應清楚導致此次事故的安全缺陷，最終卻無人死亡或受重傷，簡直就是奇蹟。」

這起事故促使司法部展開刑事調查，並宣布波音未遵守2021年延期起訴協議。波音行政總裁卡爾霍恩（Dave Calhoun）也因事件引咎辭職。

2022年7月20日，一架波音737 Max 客機在英國范堡羅國際航空展（Farnborough International Airshow）中展示。（Reuters）

霍門迪讚揚了波音新任行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg），但表示「他的工作已經安排好了，有很多挑戰需要解決，這需要時間。」

這起事件嚴重損害了波音的聲譽，並導致MAX 9機型停飛兩週，FAA規定每月該機型產量不得超過38架，該規定至今仍有效。

去年7月，在印尼和埃塞俄比亞發生兩起致命的737 MAX墜機事故後，波音同意對一項刑事詐欺共謀指控認罪。但上個月，該公司與美國司法部達成協議，以避免認罪。

司法部已請求法官批准該協議，協議將使波音避免認罪或面臨外部監督的監督，但要求其向空難受害者基金額外支付4.445億美元，該基金將平均賠償給每位受害者。