印度航空空難｜稱涉事波音客機引擎無恙　航企董事長：3月才換新

印度航空（Air India）一架班機6月12日於起飛後不久墜毀，機上242人僅1人生還。印度航空和塔塔集團（Tata Group）董事長Natarajan Chandrasekaran在事故後首次發表聲明，證實涉事波音787 Dreamliner飛機3月才更換過右側引擎，稱兩台引擎「歷史記錄很乾淨」，未有危險訊號。他補充道，調查結果可能將在一個月後出爐。



印媒報道，Chandrasekaran對Times Now電視台表示：「我對這起事故發生在塔塔旗下的航空公司深感遺憾。我們所能做的就是此刻與遇難者家屬在一起、全力支持他們。」

2025年2月10日，印度航空（Air India）和塔塔集團（Tata Group）董事長N. Chandrasekaran在印度孟買的一次活動中發表講話。（Getty Images）

Chandrasekaran否認所有關於事故原因的猜測，並說：「這架飛機的右側引擎是2025年3月新安裝的。左側引擎上次維護是在2023年。兩台引擎上次的歷史記錄都很乾淨。」

他還證實，印度民航總局（DGCA）已經成立了一個委員會，開始調查事故原因：「一些初步調查結果可能要一個月後才能出爐。」

左圖：2024年11月13日，印度航空（Air India）的飛機在英國倫敦希思路機場的停機坪上準備起飛。（Getty）右圖：2023年6月18日，在法國巴黎附近的巴黎布爾歇機場（Aéroport Paris-Le Bourget）舉行的第54屆國際巴黎航展上，可見場內展示的波音標誌。（Reuters）

據新德里電視台（NDTV）6月17日報道，當日凌晨印度航空一架波音777飛機，原定由加爾各答（Kolkata）前往孟買，惟客機的左邊引擎發生故障。