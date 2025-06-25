傅聰談伊朗以色列停火　稱冀維持長久停火且「不再有欺騙」

《央視新聞》報道，中國常駐聯合國代表傅聰在出席聯合國安理會相關會議前，就伊朗與以色列達成的停火協議接受訪問，他指希望各方能遵守協議，並維持長久停火，強調不願見有違反停火的事情發生。



在被問及對當前伊以停火的看法時，傅聰表示：「我們希望這次停火能夠維持住，並且能夠被各方忠實遵守。這一次，不能再有欺騙了。」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於美國東部時間23日在社交媒體上說，以色列和伊朗已就「全面徹底停火」達成一致。伊朗和以色列24日均表示接受停火。

不過，當天稍晚時候以伊互相指責對方「違反停火協議」，再度發動襲擊。特朗普當地時間24日早間稱，以色列和伊朗均違反停火協議。特朗普說，他對以伊兩國都不滿，尤其是對以色列。當天晚些時候，特朗普致電以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），要求以色列停止攻擊伊朗。