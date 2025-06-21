傅聰：恐以色列伊朗局勢升溫擴大損失　敦促國際全力勸和促談

中國常駐聯合國代表傅聰周五（6月20日）在美國紐約出席聯合國安理會中東局勢緊急公開會，他在會議上就以色列伊朗局勢發表講話，敦促國際社會全力勸和促談，平息緊張局勢。



新華社報道，傅聰說，以色列和伊朗的軍事衝突造成雙方大量平民傷亡和設施損毀，令人痛心。如果衝突進一步升級，不僅衝突雙方將遭受更大損失，地區國家也將深受其害。以色列的行為違反國際法和國際關係準則，侵害伊朗主權和安全，破壞地區和平穩定，中方予以明確譴責。

傅聰就以伊局勢提四點意見，當前緊要關頭，國際社會應進一步凝聚共識，全力勸和促談，平息緊張局勢。

第一，必須立即停火止戰。衝突當事方，尤其是以色列應當盡快停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢。

第二，必須保障平民安全。衝突當事方應嚴格遵守國際法，堅決避免殃及無辜平民，避免攻擊民用設施，並為第三國公民撤離提供便利。

第三，必須堅持對話談判。當前的衝突打斷了伊朗核問題談判進程。伊朗多處核設施遭到襲擊，這開創了危險先例，可能造成災難性後果。要堅定政治解決伊朗核問題大方向不動搖，堅持通過對話談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道。

第四，必須匯聚國際社會促和努力。以伊衝突導致中東緊張局勢驟然升級，也對全球安全造成嚴重衝擊。國際社會特別是對衝突當事方有特殊影響力的大國要為推動局勢降溫作出努力，而不是相反。安理會作為維護國際和平與安全的首要機構，應當為此發揮更大作用，中方支持安理會及時採取必要行動。

2025年6月20日，美國紐約，圖為中國常駐聯合國代表傅聰在安理會中東局勢緊急公開會上發表講話。（新華社）

傅聰強調，中方願繼續同各方加強溝通協調，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平發揮建設性作用。