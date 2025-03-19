傅聰：中方嚴重關切和強烈譴責以色列再挑起加沙戰火

加沙第二輪停火談判之際，以色列本周二對加沙發動大規模空襲，造成至少404人死亡、560人受傷。聯合國安理會召開緊急會議討論加沙局勢，中國常駐聯合國代表傅聰表示，中方嚴重關切和強烈譴責以色列再挑起戰火。



傅聰在會上表示，中方對得來不易的停火局面被破壞感到遺憾，對以色列在加沙再次挑起戰火表示嚴重關切，予以強烈譴責。

中方敦促以色列放棄使用武力的執念，立即停止對加沙的軍事行動，停止集體懲罰加沙平民，呼籲當事方全面並連續落實停火協議，期待停火協議的保障國秉持公正和負責任態度，推動三階段協議連貫執行，確保在加沙實現持久停火。

2025年1月8日，美國駐聯合國副代表謝伊（Dorothy Camille Shea）在安理會警告，朝鮮軍隊與俄羅斯並肩作戰對抗烏克蘭，朝鮮從中累積經驗，使朝方更有能力對鄰國發動戰爭。（美國駐聯合國代表團網站）

美國駐聯合國代理大使謝伊（Dorothy Shea）則批評，哈馬斯近期拒絕延長停火，並繼續使用民用設施作為發射台，應該為加沙戰火重燃負責。她說，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）已表明，哈馬斯必須立即釋放以色列人質，否則將付出高昂代價，美方支持以色列的下一步行動。