美國聲稱空襲伊核設施「合法」 中國批評美方開惡劣先例
撰文：羅保熙
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聯合國安理會6月24日舉行會議討論伊朗核問題。美國代表謝伊（Dorothy Camille Shea）重申，日前對伊朗核設施發動的空襲，與《聯合國憲章》賦予的自衛權一致，屬合法之舉。中國常駐聯合國代表傅聰則批評，美國的空襲開了一個惡劣先例。
美國副常駐聯合國代表謝伊周二在會議上表示：「有關打擊行動符合自衛權及集體防衛權利，與《聯合國憲章》一致，目標在於減少伊朗對以色列地區，以至全球和平安全的威脅。」
中國常駐聯合國代表傅聰則指：「以色列和美國以未來可能的威脅為由，對伊朗動武，嚴重違反國際法侵犯伊朗主權。襲擊國際原子能機構保障監督下的伊朗核設施，更是開創了一個惡劣先例，嚴重威脅國際核不擴散體系，中方再次明確表示譴責。」
據外交部官方網站消息，外長王毅周二與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）通電話。王毅表示，習近平主席針對中東局勢提出四點主張，強調推動停火止戰是當務之急，保障平民安全是重中之重，開啟對話談判是根本出路，國際社會促和努力不可或缺。中方同伊朗、以色列及有關各方保持着溝通，期待實現真正停火，切實有效落地。各方應汲取教訓，在平等基礎上重啟對話，推動伊朗核問題重返政治解決軌道。
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