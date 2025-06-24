卡塔爾首相多哈接見黎巴嫩總理　稱美國要求卡與伊朗溝通實現停火

卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）周二（24日）在首都多哈（Doha）接見來訪問黎巴嫩總理哈里里（Saad al-Hariri）期間稱，美國要求卡塔爾與伊朗溝通以實現停火，卡塔爾與黎巴嫩已進行充分的溝通以促成這一目標。



穆罕默德稱，他們希望伊朗能繼續與卡塔爾及所有海灣國家合作，希望未來海灣鄰國之間不要出現任何敵對行為。

他又說，伊朗對卡塔爾的攻擊將會損害兩國關係，但希望鄰國關係不會受到影響，他們將繼續與埃及和美國努力，爭取在加沙實現停火。

卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）周二（24日）在首都多哈（Doha）接見來訪問黎巴嫩總理哈里里（Saad al-Hariri）期間兩人舉行聯合記者會。（電視截圖）

穆罕默德還指，卡塔爾埃米爾接到伊朗總統的電話，伊朗總統對襲擊卡塔爾基地表示遺憾，他們希望中東局勢能盡快得到控制。

他表示，伊朗襲擊卡塔爾美國基地是不可接受的行為，又稱與黎巴嫩總理討論在夏季向黎巴嫩供應能源事宜。