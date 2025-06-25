特朗普施壓下　北約成員國同意國防預算升至GDP 5%　多國舉步維艱

美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次抱怨，美國長期以來承擔歐洲大部份安全支出，要求歐洲各國提高國防支出。北約成員國6月25日通過並發表5點聲明，稱各成員國同意將在10年內，把國防開支目標提高到國內生產總值（GDP）的5%。然而鑑於各國面臨經濟壓力，成員國能否最終實現5%的目標，仍存在疑問，西班牙更是表明無法做到，稱其不需要達到該目標，只需花費更少的錢即可履行承諾。



德國能否承擔GDP5%的國防開支？

雖然作為歐洲最大經濟體，更高的國防開支或會導致德國的稅收和債務飆升。

德國目前國防開支佔其GDP的2%左右，若將佔比增至5%，德國每年將會額外支出數百億歐元。據CNBC報道，這些額外費用或需通過貸款來支付。除舉債外，德國政府還有可能削減在其他領域資金，並增加稅收。

2025年6月24日，德國柏林，德國總理默茨（Friedrich Merz）出席德國議會下院（聯邦議院）會議。（Reuters）

基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）經濟學家Jens Boysen-Hogrefe表示，「中期來看，實現5%的支出目標是可能的。但長期來看，則需要（德國）大幅改革公共預算。」

各國目前國防支出現狀

特朗普早在2018年就要求北約各國將國防支出從GDP2%增至4%。然而，包括加拿大、意大利、西班牙在內的成員國，2024年的國防支出佔GDP比重甚至仍未達2%。

對於進一步增加支出至5%的要求，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）在此次北約峰會前表示，西班牙不會將其GDP的5%用於國防，稱該國僅需支出GDP的2.1%即可滿足北約的核心軍事需求。桑切斯說：「我們完全尊重其他國家增加國防投入的合理願望，但我們不會這麼做。」

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）。（Reuters）

加拿大則表示將在2026年實現2%的支出，但未提及何時將支出增至5%。即使像德國、英國這些表明會實現5%支出的國家，鑑於國內經濟壓力，實現這一目標也或舉步維艱。