北約峰會召開之際　俄羅斯襲烏克蘭第聶伯羅　至少17死逾200傷

北約（NATO）6月24日至25日召開峰會，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）連同其他國家領導人出席。俄羅斯在此期間仍襲擊烏克蘭，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州受襲，至少17死逾200傷。



所幸第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）州長雷薩克（Serhiy Lysak）指，今次共有兩處遇襲，其中州首府第聶伯羅（Dnipro）15人死亡逾200傷，傷者中至少有18名兒童，另一處距離第聶伯羅10公里的小鎮上則有2人死亡。市長Borys Filatov則指白天發起的襲擊損毀數十棟建築與教育設施，一輛正在行駛的火車受到波及，所幸無乘客身亡。

身處荷蘭海牙參加北約峰會的澤連斯基在社交平台連發數文，除了為遇難者致哀外，還指這場不是難以選擇立場的戰鬥，與烏克蘭站在一起意味捍衛生命。他會趁在荷蘭出席北約峰會期間，呼籲成員國增加對烏克蘭的軍援。

另一方面，俄羅斯則指當局在臨近烏克蘭邊境的城市沃羅涅日（Voronezh）附近擊毀超40架無人機，目前暫無人傷亡。