王毅晤歐盟及成員國駐華使節　就中歐關係提3建議　強調反對台獨

撰文：成依華
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中國外長王毅6月25日在北京集體會見歐盟及成員各國駐華使節，他就中歐關係未來發展提出3點建議，強調希望歐盟繼續堅定奉行一個中國原則，反對任何形式的「台獨」。

中國外交部指，王毅表示今年是中國同歐盟建交50周年，當前百年變局加速演進，中歐作為當今世界兩大建設力量，有責任也有能力為變亂交織的世界提供寶貴的穩定性和確定性。

他指雙方要認真梳理中歐關系過去半個世紀的經驗啟示，明確所肩負的責任、努力方向和共同目標，增進互信，妥處分歧，匯聚合力，推動中歐全面戰略夥伴關係邁上新台階。

中國外長王毅2025年6月25日在北京會見歐盟及成員國駐華使節（中國外交部）

王毅就中歐關係未來發展提出三點建議：

一是堅持相互尊重，特別是切實尊重彼此核心利益和關切，中歐社會制度、治理模式不同，但都建立在各自歷史和文化傳統之上，中國特色社會主義道路取得巨大成功並展現光明前景，成為整個人類發展進步的重要推動力量，實現國家完全統一是中華民族的夙願和歷史使命。

他稱中方絕不允許台灣地區從祖國分裂出去，希望歐盟繼續堅定奉行一個中國原則，反對任何形式的「台獨」。

二是堅持夥伴定位，過去50年中歐關係發展歷程證明，中歐是夥伴，不是對手，更不是敵人，中歐沒有領土爭端，沒有地緣政治矛盾，更沒有根本利害衝突。

他指中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，希望歐方同中方相向而行，使合作成為中歐關系的主基調。

三是堅持多邊主義，當前，單邊霸淩行徑損害國際和平與安全，戰後80年來的國際規則和秩序遭遇嚴重破壞，中國堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關系基本準則。

中國外長王毅2025年6月25日在北京集體會見歐盟及成員各國駐華使節，並就中歐關係發展提出3點建議（中國外交部）

他指中國處理熱點問題始終秉持勸和促談，反對使用武力，主張國際關係民主化，習近平主席提出三大全球倡議、共建「一帶一路」倡議尤其是構建人類命運共同體理念，為國際社會貢獻中國智慧和中國方案，中歐要順應潮流，增進了解，構建互信，成就彼此，照亮世界。

中方稱，歐盟駐華代表團團長和歐盟各成員國駐華使節表示，歐方高度評價歐中關係過去50年發展，讚賞中國取得的發展成就，重視中國在國際上發揮的重要作用，中國始終是歐盟重要合作夥伴，歐方願同中方攜手面向未來，發展具建設和穩定的歐中關係，共同應對全球挑戰，就地區熱點問題加強溝通協調，維護多邊主義，促進世界和平與安全，預祝新一次中歐領導人會晤取得成功。

中國外交部指，王毅還圍繞烏克蘭危機、以伊衝突、巴勒斯坦和以色列衝突、氣候變化等國際地區問題向歐盟使節介紹中方立場，聽取歐盟各國的看法。

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