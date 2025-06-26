特朗普晤澤連斯基 美國稱擬向烏再供軍備 烏指擬購買美防空系統
撰文：成依華 官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）到荷蘭出席北約峰會期間，6月25日在場邊與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會面，據報會晤長約50分鐘。澤連斯基形容會談「實在」，會後在社交平台發文指，有討論購買美國防空系統，以及與美國聯合生產無人機；特朗普會後則指正考慮向烏克蘭運送更多愛國者導彈。
澤連斯基在會面後形容這場會晤「實在」（Substantive），他稱「我與特朗普總統舉行了一次長而實在的會談。我們討論所有真正重要的議題。」
他指感謝特朗普與感謝美國，兩方討論如何實現停火和真正的和平，「我們談到如何保護我們的人民，我們感謝你們的關注，以及為促成和平所作的準備。」
他稱詳情會在之後公布。
特朗普之後會見傳媒時表示，他正考慮向烏克蘭運送更多愛國者導彈，以幫助基輔抵禦俄羅斯的襲擊。
他指反導導彈「很難獲得」，但「我們會看看能否提供其中一些」。
他又稱澤連斯基希望結束這場戰爭，特朗普表示他很快就會與俄羅斯總統普京就此溝通，「聽着，普京真的必須結束這場戰爭。」
澤連斯基：討論聯合生產無人機 擬購買美國防空系統
澤連斯基在社交平台X發文，稱與特朗普討論購買美國防空系統，以保護烏克蘭基礎設施，強調有準備好出錢買下，還討論了共同生產無人機的可能性。
澤連斯基還向特朗普匯報俄烏近期活動，包括換俘與前線戰況，誓言普京必敗，還感謝特朗普支持。