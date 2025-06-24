澤連斯基訪英晤施紀賢　雙方宣布合作加快生產無人機

英國媒體6月24日報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）23日（周一）到訪倫敦進行訪問，與英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）討論烏克蘭對俄羅斯的防禦問題，雙方其後宣布一項新的國防聯合生產計劃，英國將與烏俄克蘭分享技術，加快生產遠程無人機。



據路透社報道，兩位領導人在唐寧街官邸的花園宣布這項協議，並在那裏接見了正在英國接受訓練的烏克蘭士兵。

施紀賢表示：「今天（23日）下午，我們宣布一項軍工合作生產協議，我感到非常自豪——這是烏克蘭和英國迄今為止簽署的首份此類協議——這將是我們繼續做出貢獻，共同向前邁進的一大步。」

2025年6月23日，英國倫敦唐寧街，英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面時握手。（Reuters）

澤連斯基在施紀賢的陪同下發表講話，指這項協議將有助於深化两國關係，並感謝英國在烏克蘭戰事中提供的支持。

施紀賢辦公室在聲明中表示，這項技術共享協議將促進烏克蘭的無人機生產，並將英國的國防工業與烏克蘭軍方前線正在研發的技術聯繫起來。

報道指，這項涵蓋未來三年的協議是在施紀賢今年1月訪問基輔時，兩國建立一項為期100年的夥伴關係，以深化安全和文化聯繫之後達成的。

2025年6月23日，英國倫敦唐寧街，英國首相施紀賢（Keir Starmer，左）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面時握手。（Reuters）

施紀賢辦公室就兩位領導人會晤發表的公告中表示，雙方一致同意，由英國和法國牽頭（不包括美國）的「自願聯盟」（coalition of the willing）應在未來數週內，舉行線上會議，向各成員國通報後續計劃。