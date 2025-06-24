烏安全局揭兩宗暗殺澤連斯基計劃：私人安保隊長及親蘇聯軍人涉案

烏克蘭安全局長6月23日就去年針對總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的兩項暗殺行動公佈細節。



馬柳克表示，其中一宗暗殺企圖涉及被指派保護澤連斯基的兩名安保人員，其中一名為澤連斯基個人安保隊（NGU）首長Serhiy Rud。當局發現二人受僱於俄羅斯安全局，並密謀招募暗殺人員，在澤連斯基的基輔辦公室行刺。

馬柳克表示，烏克蘭情報當局耗時近兩年查明這次暗殺企圖，最終通過「極其複雜的行動」得以滲透俄方情報機構。

據指，Rud自2019年起便擔任澤連斯基個人安保隊隊長，於去年5月被解除職務。

另一宗暗殺企圖涉及一名親蘇聯的波蘭退役士兵，馬柳克稱該士兵數十年前已被俄羅斯情報局招募，原計劃在波蘭的熱舒夫（Rzeszów）機場通過狙擊或無人機行刺。澤連斯基在出國時需要搭乘火車抵達熱舒夫機場，再從此處搭乘政府飛機離開。