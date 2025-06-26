美前副國務卿坎貝爾：美國至少需一代人時間才能減少對中國的依賴

當地時間6月25日，美國前常務副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）接受彭博電視台採訪時坦言，美國需要「一代人」的時間，才能減少對中國在稀土和其他全球供應鏈上的依賴。



當主持人提及特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府「是否存在明確的對華政策或戰略」時，坎貝爾稱，特朗普內部對此立場不一。

2022年5月12日在美國華盛頓舉行的美國-東盟（ASEAN）特​​別峰會上，美國外交官坎貝爾(Kurt Campbell) 在會議開始前，與東盟領導人和美國商界代表進行交談。（Reuters）

「我認為，在美中關係的最終走向方面，仍然沒有真正的清晰度，這一點和特朗普的第一任期相似。」坎貝爾說，「原因在於，特朗普政府內部存在不同觀點：一些人持強硬立場，另一些人希望（與中國）達成協議、解決貿易緊張局勢，還有一些人認為應建立一個涵蓋經濟和政治問題的更全面安排。這個過程將如何發展，沒人能確定。」

在談到「中美關係是否緩和」時，坎貝爾稱，美國財長貝森特（Scott Bessent）與中方的接觸，至少在短期內看起來起到了穩定作用。

「這是邁出的第一步。我對（特朗普）針對所有中國學生的限制措施感到擔憂，但一些措施已被撤銷，技術問題將持續存在，」坎貝爾強調兩國逐漸意識到，「美中可能是世界上在經濟、商業和戰略上最具互依性的兩個國家。」

2025年6月25日，在荷蘭海牙舉行的北約峰會記者會上，美國總統特朗普在美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）身旁做手勢。（Reuters）

他稱，兩國都對這種相互依存的關係感到「不安」，但要徹底「脫鈎」比原本認為的更難。

「兩國都意識到脫鈎所帶來的短期挑戰是現實存在的，因此目前也可以說雙方有種『休戰』狀態，並有意願維持一定程度的雙邊關係穩定。」

此前，中方不過依據國際通行做法實施稀土管制，卻引得一眾西方國家抱怨連連。不少外媒形容，稀土可謂中方反制美國打壓的一張「王牌」。

2011年7月16日，圖為位於中國內蒙古白雲鄂博稀土礦場的一台採礦機。（Reuters）

彭博主持人提到，「在關鍵礦產和稀土方面，中國似乎佔據主導地位。為何美國在這方面沒有更早開始降低風險？」

坎貝爾開始「賣慘」，稱想要在稀土和其他供應鏈方面實現多元化，「難度令人難以置信」。

他說：「這項努力其實從特朗普第一任期就開始了，並在拜登政府期間持續推進，但實現這些目標可能需要一代人的時間。我們在某些方面仍高度依賴中國，比如稀土磁鐵。」

但坎貝爾又聲稱，說中國佔據上風是「不準確」的。

在他看來，在某些領域，中國確實可以對美國高科技製造業造成巨大打擊，但美國也可以採取措施對中國經濟造成影響。

中國 美國國旗（中美），半導體晶片，拍攝於 2023 年 2 月 17 日。（Reuters）

「我們都很脆弱，我們相互依存，試圖判斷誰更脆弱是一個很難的任務。」他說，「如果局勢升級，兩國經濟都會受損，而且影響不會止於美中之間，還將波及東南亞和全球經濟其他部分。」

坎貝爾還稱，雖然他想支持特朗普政府取得成功，但特朗普的關稅戰不僅針對中國等競爭對手，也針對美國盟友。「我認為其中一些計劃沒有經過深思熟慮，我認為這造成了很多混亂……缺乏長遠戰略意識。」

6月9日至10日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特及商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾在英國倫敦舉行中美經貿磋商機制首次會議。

何立峰表示，中方對中美經貿問題的態度和立場是明確的、一貫的。中美經貿關係的本質是互利共贏，中美在經貿領域合則兩利、鬥則俱傷。貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也不怕打。

中國官媒多次發表權威評論，強調中美經貿關係的本質是互利共贏。圖為中方談判代表、國務院副總理何立峰。(Reuters)

中方重申，雙方應相向而行，言必行、行必果，拿出恪守承諾的誠信精神和切實履行共識的努力行動，共同維護來之不易的對話成果，繼續保持溝通對話，推動中美經貿關係行穩致遠，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。

拜登（Joe Biden）政府時期，坎貝爾曾任美國國家安全委員會印太事務協調員、常務副國務卿，被認為是美國政府的「亞洲事務專家」。他一方面經常批評和攻擊中國，在台灣和南海等主權安全問題上攪混水；另一方面，他強調「競爭性共存」，是拜登政府任內對華政策的掌舵者之一。

今年4月，坎貝爾在美國《外交事務》雜誌（Foreign Affairs Magazine）網站發表聯合署名文章，警告特朗普政府不要「低估中國」，同時呼籲美國拉攏盟友，構建「新的聯盟」來對抗中國的挑戰。

2009年9月18日，日本東京，美國「亞洲沙皇」坎貝爾（Kurt Campbell）在美國駐日本大使館發表新聞發布會期間進行演說。（Getty Images）

文章稱，當前美國對中國的看法已從一個極端走向了另一個極端，即從認為中國會超越美國的悲觀情緒中轉向了過度自信，覺得中國不可能超越「上升中的美國」，而這極有可能「危險地低估」了一個世紀以來唯一GDP超過美國70%的競爭對手的實力。

此後，他又在一場由香港美國商會主辦的研討會活動上表示，特朗普政府誤判了中國的實力，美方此時應當對中方開放溝通渠道。

「中國是一個硬核玩家（powerful player），而且在未來幾十年都將如此，其擁有龐大的軍事實力，在發明和機器人技術方面進行了大量投資，在座的各位都清楚這些領域的發展情況，」坎貝爾說，「中國將是、並將繼續是一個占主導地位的參與者。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

