美國「亞洲沙皇」坎貝爾：特朗普誤判中國實力　「那是強大玩家」

美國前常務副國務卿、有「亞洲沙皇」之稱的坎貝爾（Kurt Campbell）4月24日現身香港，參加了一場由香港美國商會主辦的研討會活動。發言期間，談及近期不斷升級的貿易緊張局勢時，他批評特朗普政府誤判了中國的實力，並呼籲美方此時應當對中方開放溝通渠道。



據香港《南華早報》當天報道，坎貝爾發言時認為，當前執政的特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府在對華問題上缺乏一個明確統一的政策框架，其特徵便是內部強硬派與一些主張更具建設性合作的人之間存在分歧。「我們最大的風險是疏忽和誤判，無論是在軍事上還是在貿易協定上，都會突然開始升級（緊張局勢），而且沒有適當的溝通渠道或管道來調解其中的一些互動（摩擦）。」

2022年5月12日在美國華盛頓舉行的美國-東盟（ASEAN）特​​別峰會上，美國外交官坎貝爾(Kurt Campbell) 在會議開始前，與東盟領導人和美國商界代表進行交談。（Reuters）

作為拜登（Joe Biden）政府時期的美國高級別外交官員，坎貝爾誇耀稱，在特朗普政府上台之前，美國有一個就一系列問題達成共識的平台，包括軍事政策、對中國的看法以及如何在全球舞台上行事。他轉而批評特朗普政府，其內部則存在着「一系列危險的預設判斷」。

「中國是一個硬核玩家（powerful player），而且在未來幾十年都將如此，其擁有龐大的軍事實力，在發明和機器人技術方面進行了大量投資，在座的各位都清楚這些領域的發展情況，」坎貝爾說，「中國將是、並將繼續是一個佔主導地位的參與者。」

對於中美關係，儘管在選擇有效對話人選方面存在挑戰，但坎貝爾強調了兩國之間保持開放的溝通渠道以及高層外交的重要性。同時，他主張在美國建立一種「政治共識」——認可開放、積極的經濟外交，並告誡不要採取保護主義。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

《南華早報》稱，坎貝爾此次對香港的訪問，是他自今年1月離開美國國務院以來的首次海外訪問行程。今年2月，他重新加入了與他人共同創立的亞洲集團（Asia Group），在這家總部位於華盛頓的戰略諮詢公司擔任董事長。

報道提到，除了此番最新發言，坎貝爾近期也在美國媒體上發表分析文章，其中強調了美國要重視盟友，並告誡不要低估中國的實力。

當地時間4月10日，美國《外交事務》雜誌網站刊登了坎貝爾和美國外交關係委員會「中國戰略倡議」主任杜如松（Rush Doshi）署名的文章，他們警告美國政府不要「低估中國」，同時呼籲美國拉攏盟友，構建「新的聯盟」來對抗中國的挑戰。

美國前白宮國家安全委員會中國事務主任杜如松（RushDoshi）。（X/ @RushDoshi）

文章稱，當前美國對中國的看法已從一個極端走向了另一個極端，即從認為中國會超越美國的悲觀情緒中轉向了過度自信，覺得中國不可能超越「上升中的美國」。而這極有可能「危險地低估」了一個世紀以來唯一GDP超過美國70%的競爭對手的實力。

「在關鍵指標上，中國已經超越美國。」文章指出，在經濟方面，中國擁有美國兩倍的製造能力；在技術上，中國在從電動汽車到第四代核反應堆等多個領域都佔據主導地位；在軍事上，中國擁有世界上最大規模的海軍，造船能力是美國的200倍，導彈庫存也大幅增加，還擁有最先進的高超音速武器。

文章指出，儘管中國也面臨着各種挑戰，但這並不足以演變成戰略劣勢。而且，過於強調中國的弱點有可能低估中國的規模和能力。在與競爭最相關的指標上，中國的實力遠超美國過去的任何競爭對手。

中國經濟・人民幣・人民幣國際化・中國貿易・中國消費：路透社2022年6月14日拍攝的這張設計圖片，顯示一張捲曲起來的人民幣紙幣。（Reuters）

文章提到，一些分析人士認為，美國衰落論是一種風險，可能成為「一個自我實現的預言」，這種警告雖說不無道理，但真正的危險不是衰落論，而是自滿心態。後者會導致美國缺乏戰略意圖，無法推動集體行動來應對中國的挑戰。

「實際上，美國——尤其是在唐納德·特朗普總統時代——可能高估了其單邊力量，低估了中國的應對能力。」文章寫道。

近期，除了像坎貝爾和杜如松這樣的民主黨人士發文批判之外，《紐約時報》這樣的親民主黨美媒也在關注特朗普「捅婁子」鬧到近乎不可收拾的地步，其中同樣提到了特朗普政府對中國的「誤判」。

2025年4月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（Reuters）

《紐約時報》4月23日刊文指出，特朗普此前對內對外曾一度氣焰囂張，不僅針對中國等貿易伙伴加徵高額關稅，還揚言解僱聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）。然而，在收到沃爾瑪（Walmart）等美國大型零售商有關進口商品價格飆升以及貨架空空如也的警告後，特朗普政府承認，對華徵收145%的關稅是「不可持續的」。而在目睹美股市場哀鴻遍野後，特朗普則撤回對鮑威爾的威脅，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也暗示，他正尋找避免與中國加劇貿易戰的「出路」。

報道稱，特朗普在和現實做較量時，生動展現了採取最強硬路線所需要付出的政治經濟代價。他在4月初悍然反動這場貿易戰，幻想着能回到一個更簡單的時代，只需要施加「懲罰性關稅」，就能迫使全球企業遷移到美國建廠。可到了4月末，他卻發現，現代供應鏈世界遠比其預想的要更復雜，且關稅能否產生預期的效果也遠未可知。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、美國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

特別是在一通色厲內荏的對華訛詐後，《紐約時報》發現特朗普先「眨眼」了，報道引述一些特朗普政府官員私下表述稱，他們承認未能準確預測中方反應，鑑於中國對美國的出口規模巨大，特朗普似乎原以為中國會是首批「請求（關稅）豁免」的國家之一。

外交部發言人郭嘉昆4月24日被問到華府不斷有消息稱中美之間正在談判，甚至將會達成協議時表示，這些都是假消息。據他了解，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。這場關稅戰是由美方發起的，中方的態度是一貫的、明確的。打，奉陪到底；談，大門敞開，對話談判必須是平等、尊重、互惠的。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

