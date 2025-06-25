伊以戰爭｜返國中國學生：在伊朗　我多次感受到民眾對美複雜心態

以色列6月13日發動代號為「獅子雄起」（Rising Lion）的軍事行動突襲伊朗後，以、伊兩國的導彈對轟進行了多個回合。美國6月21日動用逾125架戰機，對伊朗砸下「午夜之錘」（Midnight Hammer，美國襲擊伊朗核設施），讓這場不斷升級的衝突迎來停歇的轉機。



為期12天的對決，造成伊朗人610人死亡、4746人受傷。伊朗政府發言人24日表示，當地政府已開始着手重建進程。而不少伊朗民眾對停火能否持續仍抱有疑慮。



西北大學中東所博士生謝書緣此前作為交換生赴伊朗德黑蘭大學世界研究院，受戰事影響，他6月18日撤離回國。觀察者與其連線，請他向我們介紹硝煙下的伊朗社會現狀。



觀察者網：據您觀察，此次以色列對伊朗的持續空襲，對伊朗民眾的生活衝擊有多大？

謝書緣：此次衝突的烈度和持久性是伊朗民眾始料未及的，我去年10月26日到伊朗幾天後就經歷了以色列對伊朗的報復性空襲，那次空襲只打擊了伊朗的軍事目標，且損失較小，伊朗官方稱僅有4名士兵死亡。那次空襲並未改變德黑蘭的日常，除當天下午我們在伊朗網約車的廣播中聽見「戰爭」一詞外，各行各業依舊正常運轉。

因此，當以色列13日對伊朗發動襲擊後，伊朗民眾起初依然淡定如常，沒有網絡限制，沒有人群疏散，沒有哄搶物資，更沒有社會恐慌。我家附近蔬菜店的庫爾德族員工說：「打仗了我們就要鑽到地底去」；而我認識的其他伊朗人卻說甚麼事也沒有，認為衝突會到此為止，不會再有襲擊。

2025年6月18日，以色列襲擊伊朗德黑蘭（Tehran）後，當地濃煙滾滾。（Reuters）

然而，以色列在6月13日夜間至14日凌晨，對德黑蘭發動了持續數小時的大規模空襲。從這時起，伊朗民眾對戰爭的整體認識發生了巨大轉變，他們意識到戰爭已經開始影響日常生活。當晚，我家整個街區的鄰居幾乎都沒睡覺，紛紛在陽台、窗戶、路邊和屋頂上關注着頭頂的戰爭。

據我了解，伊朗政府14日迅速在某些方面轉變為戰時狀態（上次衝突並未如此）。為防止軍事機密泄露，伊朗採取了較為嚴格的網絡監控措施。伊朗專門發布消息，號召民眾不要拍攝軍事設備和陣地的視頻或圖片，也不要將其上傳至西方社交平台。

這些限制使得許多伊朗人的虛擬私人網路（VPN）失靈，無法使用X和Instagram等社交媒台。啟動管制後，許多在伊華人也僅能收發微信文字，錄音、圖片和影片等均無法傳輸。此外，網速也有一定程度的降低。

2025年6月13日，伊朗德黑蘭，圖為伊朗受以色列襲擊後，部署的陸軍防空部隊開火形成的火焰劃過夜空。（Reuters）

出入境方面，伊朗方面放鬆了對留學生離境簽的要求（戰前，伊朗所有留學生在離境前必須辦理離境簽，否則不能出境）。以德黑蘭大學為例，校方領事處發布通知稱，如有任何學生訪問邊境，他們將為其提供離境機會。通知還特別指出「護照仍在領事處的學生請於15日上午前往領事處領取」。

社會氛圍方面，當天我們準備點外賣，發現線上訂餐服務平台Snapp上的外賣店鋪少了很多，我朋友家旁邊的小超市已經撤店，當時我們推測已有部份人開始撤離。我們在晚間激烈空中攻防的間隙，觀察到附近街區有不少人駕車離開，事實上當晚已有不少民眾開始逃離德黑蘭。

觀察者網：從您接觸到的伊朗人來看，伊朗民眾對於此次打擊，是民族主義情緒更強烈，還是投降主義反應更明顯？

謝書緣：事實上兩者皆非。據我觀察，民眾們看到伊朗導彈射向以色列城市特拉維夫（Tel Aviv）時，所表現出的是樸素的愛國情懷。

本質上，「獅子雄起」是以色列對伊朗的侵略。因此，當13日晚間伊朗宣布發起「真實承諾3」（Operation True Promise 3）行動後，我觀察到街對面的幾戶伊朗人全家圍坐在電視前，觀看伊朗導彈轟炸特拉維夫的直播，懂中文的伊朗人也在一些在伊華人微信群組表達對「真實承諾3」的支持。他們不希望戰爭，但也不希望國家被蹂躪。

2025年6月24日，以色列貝爾謝巴（Be'er Sheva），圖為伊朗襲擊以色列後，當地一棟建築部份受損倒塌。（Reuters）

觀察者網：您認為這次打擊會讓伊朗的普通民眾更加支持改革派還是強硬派？對於革命衛隊的地位可能有哪些影響？

謝書緣：從我的視角看，改革派希望伊朗能夠儘早解除制裁，與國際社會接軌，恢復經濟的正常發展，普通民眾也希望自己的生活能夠得到改善。但這些問題取決於一個重要因素——美伊關係。現在美國正是特朗普（Donald Trump）當政，他在上一任期單方面退出《聯合全面行動計劃》 （JCPOA，簡稱伊朗核協議）、暗殺伊朗高級將領蘇萊曼尼（Qassim Soleimani），極大地損害了伊朗對他的政治信任。

在與伊朗人交談後我發現，無論是持改革立場的民眾還是持保守立場的學者，他們都一致認為特朗普「很危險」，和他談判也「很危險」。現在由於以色列在美伊談判期間突然發動襲擊，伊朗對特朗普和美國的政治信任再遭重擊，緩和美伊關係或將變得更加艱難，改革派的受支持程度也將受到影響。

這張路透社2025年1月15日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）的3D列印微模型和美國、伊朗國旗。（Reuters）

革命衛隊本就對伊朗經濟有着巨大影響力，如果美伊關係持續疏遠，伊朗持續遭受國際制裁，那麼改革派與美西方貿易的經濟模式路線將再進一步受到制裁的打擊。

伊朗國內經濟中原本已佔有巨大影響的革命衛隊不僅可能維持原有的經濟存在，甚至將發揮更重要的經濟作用。此外，鑑於伊朗特殊的政治體制，在最高領袖堅持抵抗的立場下，革命衛隊在政治和軍事上可能將更受重視。

觀察者網：伊朗當地民眾如何看待伊朗核計劃？您估計這一輪衝突後，他們是會放棄核計劃，還是加速核計劃？

謝書緣：普通伊朗人長期以來關注的重點主要是經濟發展和民生改善，在核問題上與最高領袖態度一致，支持和平利用核能的政策。當然，也有一些伊朗人認為，伊朗核計劃「剝奪」了伊朗與西方關係正常化的機會，為了發展經濟，必須放棄核計劃。

現在，由於以色列和美國多次襲擊伊朗、暗殺核科學家等重要人物，再加上美伊核談判被打斷，伊朗與國際社會接軌的進程被中斷，這可能影響許多伊朗民眾對核武器的態度。

2025年6月，美國空軍一架B-2隱形轟炸機在執行完「午夜之錘」行動（Midnight Hammer，美國襲擊伊朗核設施）後返回美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）。（Reuters）

一項2024年的西方民調顯示，伊朗民眾對核問題的態度可能正在轉向，希望通過核計劃來強化國防實力。該民調對2,280名伊朗公民進行在線調查，結果顯示92%的受訪者同意「伊朗應該能夠將核能用於和平目的」，69%的受訪者同意「伊朗應該擁有核武器」。

儘管這種調查有西方渲染伊朗核問題走向武器化的可能，但結合當前以色列大規模襲擊伊朗的現實，伊朗民眾對核計劃態度的轉向也可能存在。在解除制裁無望、美以聯合針對伊朗的情況下，伊朗社會可能會逐漸形成這樣一種觀點「有核威懾力量比沒有好，這樣更能應對制裁」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

