《華爾街》指蜆殼擬收購英國石油　Shell據報否認反指市場猜測

《華爾街日報》周三（6月25日）引述消息人士指，蜆殼（Shell）石油及天然氣公司正在就收購英國石油公司（BP）進行初步談判。不過彭博社報道則引述蜆殼回應，稱目前沒有進行任何談判，強調該消息僅僅是「進一步的市場猜測」。



2019年1月30日，比利時，圖為一個蜆殼（Shell）公司的標誌出現在加油站附近。（Reuters）

彭博社早前報道指，蜆殼正在評估收購英國石油的潛在交易，不過蜆殼發言人今次回應《華爾街日報》報道就說，「目前沒有進行任何談判」。

蜆殼行政總裁Wael Sawan最近公開表示，蜆殼進行大型交易的門檻很高，與收購BP相比，回購股票是一種更好的資金配置方式。

周三，BP的估值接近800億美元（約6280億港元），淨債務為270億美元，而蜆殼的市值則超過2080億美元（約1.63萬億港元）。

英國石油公司(BP)。（路透社）

《華爾街日報》指，若蜆殼成功收購，該交易最終可能成為1999年埃克森美孚石油公司（Exxon Mobil）830億美元（約6515億港元）合併案以來、最大的石油企業交易。但據知情人士透露，目前尚不清楚任何交易的潛在條款，而且合作也遠未確定。據稱兩家企業的談判進展緩慢。

《CNBC》則引述消息人士稱，蜆殼不太可能收購BP的全部股份，更有可能分拆出售給多家公司。

積極投資者 Elliott Investment Management 5月透露，該公司持有BP至少5%的股份，引發了人們對該公司將面臨競爭對手潛在收購的猜測。