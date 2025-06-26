特朗普不滿伊朗核設施未完全摧毀報道　痛斥美媒應炒魷撰稿記者

美國有線電視新聞（CNN）6月24日引述國防情報局（Defense Intelligence Agency，DIA）的初步報告披露美軍日前對伊朗襲擊成效，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）所言出現矛盾，指襲擊並非完全摧毀伊朗的核計劃，而是讓計劃倒退數月。特朗普對這篇報道極為不滿，早前痛斥CNN是假新聞，周三（6月25日）晚還在旗下社交平台發文，稱CNN應該立即炒魷撰稿記者Natasha Bertrand。



特朗普帖文中指，自己觀察涉事記者三日，發現她一直在「捏造假新聞」，應該受到譴責，「然後像『狗』一樣被趕出去（thrown out "like a dog."）」，強調Bertrand在撰稿時撒謊，企圖通過抹黑執行襲擊任務的美國飛行員「來摧毀他們」。

特朗普還痛斥Bertrand不應該獲允在CNN工作，指正是像她這樣的人，毀掉一個曾經負有盛名的電視台的聲譽。

特朗普所不滿的這篇報道，是CNN早前引述美國國防情報部門，針對美軍行動後的戰損記錄做出的初步行動分析報告。

2025年6月25日，圖為特朗普在旗下社交平台發文痛批美媒記者。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

《紐約時報》報道中則指美軍這次襲擊，僅炸毀封堵了其中兩個核設施的入口，並未摧毀地下建築結構，強調調查結果表明特朗普對襲擊取得成果的說法是「言過其實（overstated）」。

特朗普日前就在旗下社交平台狂轟披露事件的《紐約時報》與CNN，今次他則是調轉「槍口」怒罵撰稿的CNN記者。