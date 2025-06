特朗普指美方擬下周與伊朗官員會晤　強調美伊有核協議會更好

繼續北約峰會議程的美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)談及近期美國介入伊朗以色列戰爭,聲稱儘管美軍行動令伊朗不會擁有核武器,而且自己也認為沒有必要和伊朗簽署協議確保此事,但強調「倘美國能拿到文件,那也不壞( If we got a document, it wouldn’t be bad)」,意味與伊朗就核問題締約會更好。



特朗普表示,美方計劃下周與伊朗對話,指雙方有機會簽署協議,又稱伊朗同以色列有過戰爭,但德黑蘭現在因停火「重新回到他們的世界(going back to their world)」,因此不在乎美國與伊朗會否簽署核協議。

特朗普還補充,旗下政府將要求伊朗許諾,保證他們會秉承衝突發生之前,與美國將進行談判時同樣的諾言,強調自己唯一要求就是伊朗不能擁有核武,還指這一點因美軍襲擊伊朗核設施而達成。

特朗普續指自己講話前有意讓國務卿魯比奧(Marco Rubio)起草這協議,相信美國會讓伊朗簽署。魯比奧則回應,協議的簽署取決於伊朗是否願意與美國直接談判,而非經中間人與美國交談。

稱願看到伊朗因石油貿易恢復正常 暗示不排除制裁鬆綁

美國對伊朗的制裁包括限制伊朗的石油出口,特朗普在北約峰會上被問及會否放鬆對伊朗石油製裁時,稱伊朗「需要錢讓國家恢復正常,我們希望看到這種情況發生(going to need money to put that country back into shape. We want to see that happen)」。

2023年12月10日,圖為伊朗附近的霍爾木茲海峽鳥瞰圖。(Reuters)

特朗普日前指,在以色列與伊朗確認停火後,中國可以繼續購買伊朗石油,不過白宮就補充,特朗普說法並不意味美國會放鬆對伊朗石油出口的制裁。