特朗普指美方擬下周與伊朗官員會晤　強調美伊有核協議會更好

繼續北約峰會議程的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）談及近期美國介入伊朗以色列戰爭，聲稱儘管美軍行動令伊朗不會擁有核武器，而且自己也認為沒有必要和伊朗簽署協議確保此事，但強調「倘美國能拿到文件，那也不壞（ If we got a document, it wouldn’t be bad）」，意味與伊朗就核問題締約會更好。



特朗普表示，美方計劃下周與伊朗對話，指雙方有機會簽署協議，又稱伊朗同以色列有過戰爭，但德黑蘭現在因停火「重新回到他們的世界（going back to their world）」，因此不在乎美國與伊朗會否簽署核協議。

特朗普還補充，旗下政府將要求伊朗許諾，保證他們會秉承衝突發生之前，與美國將進行談判時同樣的諾言，強調自己唯一要求就是伊朗不能擁有核武，還指這一點因美軍襲擊伊朗核設施而達成。

特朗普續指自己講話前有意讓國務卿魯比奧（Marco Rubio）起草這協議，相信美國會讓伊朗簽署。魯比奧則回應，協議的簽署取決於伊朗是否願意與美國直接談判，而非經中間人與美國交談。

稱願看到伊朗因石油貿易恢復正常 暗示不排除制裁鬆綁

美國對伊朗的制裁包括限制伊朗的石油出口，特朗普在北約峰會上被問及會否放鬆對伊朗石油製裁時，稱伊朗「需要錢讓國家恢復正常，我們希望看到這種情況發生（going to need money to put that country back into shape. We want to see that happen）」。

2023年12月10日，圖為伊朗附近的霍爾木茲海峽鳥瞰圖。（Reuters）

特朗普日前指，在以色列與伊朗確認停火後，中國可以繼續購買伊朗石油，不過白宮就補充，特朗普說法並不意味美國會放鬆對伊朗石油出口的制裁。