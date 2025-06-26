美國航空公司客機起飛後右引擎疑起火　急返拉斯維加斯機場｜有片

美國航空公司（American Airlines）一架編號1665的空中巴士（Airbus）A321客機周三（6月25日）上午在拉斯維加斯起飛，原定前往北卡羅來納州夏洛特。美媒引述乘客稱飛機起飛後沒幾秒，聽到多次爆裂聲。網上影片顯示該飛機右引擎時不時亮起火光、直冒黑煙。該飛機起飛後在空中兜了一圈後緊急迫降，所幸無人傷亡。但美航報告卻指，引擎並無起火跡象。事件仍在調查中。



▼美航空中巴士A321客機引擎冒煙

《紐約時報》引述飛機事發時的乘客Lane Hayes表示，起飛幾秒鐘後，他聽到一次爆裂聲，後來不斷響起，他便探身向窗外望去，結果看到飛機引擎冒火花的地方閃閃發光。

該乘客說：「當時非常緊張，感覺時間彷彿過了很久，每次引擎出現爆裂聲，聽起來都像槍聲。我們都在想，這次的規模會不會比上一次更大。」

2025年6月25日上午，美國航空公司（American Airlines）一架編號1665的空中巴士（Airbus）A321客機在拉斯維加斯起飛，原定前往北卡羅來納州夏洛特。沒幾秒後持續響起多次爆裂聲。飛機右引擎時不時亮起火光、直冒黑煙。該飛機起飛後在空中兜了一圈後緊急迫降，所幸無人傷亡。（X/@TaraBull808影片截圖）

美國航空在一份聲明中表示，該飛機型號是空中巴士A321，載有153名乘客、6名機組人員。原定飛往夏洛特道格拉斯國際機場（Douglas International Airport），在機組人員報告發動機有問題後，離地僅10分鐘，於周三上午8時20分安全返回拉斯維加斯哈里·瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）。

該公司進行檢查後，稱引擎並無起火跡象。飛機現已停止服務，將由美國航空的維修團隊進行評估。

2025年6月25日上午，美國航空公司（American Airlines）一架編號1665的空中巴士（Airbus）A321客機在拉斯維加斯起飛，原定前往北卡羅來納州夏洛特。航空追蹤網站Flightradar24顯示，該飛機起飛後在空中兜了一圈後緊急迫降。（flightradar24.com）

航班追蹤網站FlightRadar24顯示，該趟航班起飛後在機場上空盤旋了一圈，最後着陸。

美國聯邦航空局（FAA）正在調查事故原因。