香港航空新增多條航線搶攻暑假市場　拓悉尼線、加密一帶一路航班

暑假旅游旺季來臨，不少航空公司已部署香港出發航次及暑假精選航程。據悉，繼6月20日正式開通香港直飛澳洲悉尼航線後，香港航空隨即宣布加密多條往來內地及海外熱門城市的航班，積極搶攻暑假市場。



香港航空告知，悉尼航線的開通，標誌着香港航空進一步從區域航空公司轉型至國際航空公司，為旅客提供更多元化的出行選擇。該航線每日定期航班營運，採用配備舒適商務艙及經濟艙的A330-300客機，將為長途旅客帶來優質飛行體驗。

香港航空總裁孫劍鋒先生形容，開拓悉尼航線是香港航空發展的重要里程碑。悉尼作為澳洲重要經濟樞紐及旅遊熱點，新航線有助加強香港與澳洲的連繫，為兩地旅客帶來更大便利。香港是悉尼第三繁忙的國際航線，隨着香港航空加入，進一步將運力提高近20%。

香港航空總裁孫劍鋒先生形容，開拓悉尼航線是香港航空發展的重要里程碑。(HKAirlines)

據悉，新航線加上加密航班，港航銳意拓展國際航線網絡，力求在競爭激烈的航空市場中突圍而出。據悉，國際航線方面，今年 2025 年 1 月 17 日至 2 月 15 日期間，已重啟香港與澳洲黃金海岸的航班，作季節性營運，每周提供四班服務，為期四周，涵蓋了農曆新年假期。

另外，今年1月18日也恢復了溫哥華航線。從復航初期的每週2班發展到5月23日增加到每天1班。截止到5月底平均每班的客座率為90%以上。此外，香港往來馬爾代夫的季節性航班將於7月11日至8月28日恢復營運，覆蓋整個暑假檔期。香港往來越南峴港的航班亦加密至每日2班，提供早去晚返的航班選擇。

孫劍鋒先生(中)強調，香港航空將繼續善用香港獨特的地理位置優勢，把握香港國際機場三跑道系統帶來的機遇，拓展中轉、聯程及國際航線網絡。(HKAirlines)

為迎接暑假旅客潮，香港航空除開拓新航線外，更積極加密現有熱門航線班次。由6月27日起，香港往來上海浦東的航班將增至每日4班，覆蓋全天不同時段，方便商務、休閒及轉機旅客靈活安排行程。此外，香港往來杭州及南京的航班亦將分別增至每日2班，杭州航班將提供早、午各一班服務，南京航班則提供早、晚各一班服務，照顧不同旅客需要。

此前，香港航空已於4月29日開通每周兩班香港至內蒙古呼倫貝爾的新航線。注意到，香港航空開通了「一帶一路」多個沿線城市，包括西寧、敦煌等。這將進一步加強香港與「一帶一路」沿線城市的互聯互通，為兩地經濟、文化及旅遊合作注入新動力。據透露，香港航空即將開通「一帶一路」沿線最重要的一個城市——西安。航線還未正式公告，預估下週官宣7月中旬開航。

港航空相信積極擴展航線網絡及加密航班，有助鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，吸引更多旅客經香港中轉，促進本地旅遊、零售及相關產業發展。(HKAirlines)

客觀來說，加密航班，是積極回應市場需求。港航空相信積極擴展航線網絡及加密航班，有助鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，吸引更多旅客經香港中轉，促進本地旅遊、零售及相關產業發展。此舉亦展現本地航空業在疫後復甦階段的韌性與發展決心。

孫劍鋒先生強調，香港航空將繼續善用香港獨特的地理位置優勢，把握香港國際機場三跑道系統帶來的機遇，拓展中轉、聯程及國際航線網絡，為更多國內不同地區旅客提供優質轉機選擇，致力成為連接中國與世界的橋樑。