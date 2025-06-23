美國轟炸伊朗　中東旅遊安全？專家建議：注意航班、這些國家別去

出國旅遊，除了日韓、東南亞，現在也有不少人選擇中東！不只看歷史遺跡，還能體驗異國風情，甚至還有人在路上遇到駱駝散步，不過美國於6月22日轟炸伊朗核設施，讓最近中東緊張局勢升溫，專家也提醒，雖然熱門旅遊國家距離較遠，但還是要多注意航班狀況。



中東旅遊近年來吸引越來越多遊客，埃及、土耳其與杜拜成為熱門首選，主要因其獨特地理景觀、豐富歷史文化、多元宗教遺產及相對歐洲便宜的價格而受青睞。儘管美軍日前轟炸伊朗核武設施，引發旅遊安全疑慮，但旅遊專家表示，主要戰火國家並非一般旅遊團行程所到之處，大多數中東熱門旅遊國家目前仍維持安全，台灣主要航空公司營運也未受影響。

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近年來，越來越多人選擇前往中東旅遊。阿聯酋的杜拜是熱門目的地之一，遊客可以在一片黃沙中體驗不同的風土民情。台灣開南旅行社總經理陳建欽表示，中東地區位於亞洲和歐洲的交接點，擁有博斯普魯斯海峽等獨特地理景觀，還有如木馬屠城記等著名歷史故事發生地都位於土耳其。

中東地區因其特殊地形景觀、長年累積的歷史文化、不同的宗教遺產，再加上比歐洲相對便宜的價格和近年提高的安全性，使埃及、土耳其和杜拜成為中東旅遊的熱門首選。埃及最受歡迎的景點無疑是金字塔和各個神殿，遊客可以探訪古代盜墓者挖掘的地方。土耳其則有藍色清真寺、聖索菲亞大教堂和古羅馬競技場等著名景點。杜拜則擁有全世界最高的建築哈里發塔。

然而，美軍於6月22日轟炸伊朗三處核武設施，近期中東地區戰火不停歇，引發了人們對中東旅遊安全的擔憂。對此，台灣品保協會中西亞非委員張雯雯表示，實際受影響的主要是最近撤僑的伊拉克、科威特和巴林等地區，其他地方基本上沒有受到影響。

陳建欽也提到，瀕臨戰火的國家不太可能是旅遊目的地，但有可能因為需要繞過局勢不穩定的中東地區，使得航班時間增加。不過，台灣的航空公司如長榮、華航和星宇都表示目前沒有受到影響，請旅客不用擔心。

台灣外交部的旅遊警示會密切關注情勢發展來做調整。若民眾近期計劃前往周遭國家，仍然需要隨時注意航班狀況及自身安全。

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