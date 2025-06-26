北約峰會︱特朗普態度轉變：NATO非騙局 全因呂特「狂派高帽」？
撰文：張涵語
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美國總統特朗普（Donald Trump）曾多次抱怨，美國長期以來承擔歐洲大部分安全支出，並稱北約（NATO）剝削美國。但在出席於荷蘭海牙舉行的北約峰會後，隨着成員國同意在10年內將國防開支增至GDP的5%，以及北約秘書長呂特（Mark Rutte）的瘋狂獻媚之下，特朗普似乎已改變對北約的立場，還稱該組織「並非騙局」。
呂特在特朗普前來參加此次峰會前，就已經開始發私信奉承對方，稱「恭喜並感謝您在伊朗問題上的果斷行動，真是非凡之舉，是無人敢做的事。這讓我們所有人都更加安全了。」呂特還表示特朗普會在北約峰會上迎來另一個成功：所有成員國同意將國防開支增至GDP5%，稱「這是他們應該做的，也會是你的勝利」。
特朗普其後在北約峰會上回應因以伊違反停火協議時爆粗，形容兩國衝突如「兒童打架」。在場的北約秘書長呂特再次為特朗普撐場，形容特朗普像「爸爸」（Daddy），有時必須用嚴厲的語言才能停下他們。他更讚揚特朗普果斷行動令伊朗無法獲得核能力。
在呂特狂派高帽下，特朗普6月25日表示，他對荷蘭之行感到很滿意，稱 「這是一次非常棒的峰會，我非常享受。」並改變先前立場，表達對北約支持。
批普京讚澤連斯基
除對北約轉態外，特朗普最新亦轉變對烏克蘭態度。特朗普先前曾斥烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）挑起俄烏戰爭。但在6月25日的新聞發布會上，特朗普則批評普京更難對付，同時讚揚澤連斯基「在勇敢對抗。」
特朗普還在此次峰會期間與澤連斯基進行了會面，並在發布會上透露，美國或將向烏克蘭提供更多愛國者防空飛彈。
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