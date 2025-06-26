北約峰會︱特朗普：北約秘書長叫我「Daddy」 　呂特否認變羅生門

剛剛在荷蘭海牙落幕的北約峰會，爆出了一則政治花邊「羅生門」事件。美國總統特朗普（Donald Trump）稱，北約秘書長、荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）稱呼他做「Daddy」，但呂特本人否認；這引起了全球網民熱議。



在6月25日的北約峰會上，呂特稱呼特朗普為「Daddy」，為嚴肅的會議增添一絲輕鬆氣氛。特朗普其後回應指：「呂特剛才確實很親熱地對我叫『Daddy』，我覺得他很喜歡我」。此話一出，讓在場的傳媒及站在特朗普身後的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）都不禁大笑。

特朗普表示：「呂特剛才確實很親熱地對我叫『Daddy』，我覺得他很喜歡我」。此話一出，讓在場的傳媒及站在特朗普身後的美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）都不禁大笑。(Reuters)

不過，呂特事後否認有特朗普做Daddy，他解釋：「我的原意是，在歐洲，我有時會聽到各國問我，美國還會和我們在一起嗎？這時我就會說，這聽起來就像小孩在問爸爸，『你還會留在家裏嗎？』。」他指，自己是從這個角度使用『Daddy』這個詞的，並非真是稱呼特朗普為『Daddy』。」

北約領袖周三在峰會後發表5點簡短聲明，支持在2035年以前，提高國防開支至佔國內生產總值（GDP）的5%，以回應特朗普要求，另外也重申對集體防禦的承諾。