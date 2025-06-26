居澳香港青年遭詐騙集團操控拍片勒索父母500萬　終在柬埔寨獲救

柬埔寨政府6月25日公布，在柬埔寨首都金邊成功救出一位從澳洲遭誘騙、輾轉被帶到柬埔寨的19歲居澳香港青年，他在遭跨國詐騙集團操控期間更曾拍攝假綁架影片，集團欲勒索其父母500萬港元。調查行動由柬埔寨警方與澳洲警方合作，青年身體狀況良好，將返回澳洲，並協助調查。



綜合《柬中時報》、柬媒Khmer Times報道，警方把該名青年稱為L.W.T，6月20日，柬埔寨警方在跟澳洲警方合作和訊息共享機制下展開調查行動，然後在金邊市森速區一間酒店救出L.W.T，他狀況良好，未受暴力、監禁或酷刑虐待。

柬埔寨政府6月25日公布，在柬埔寨首都金邊成功救出一位從澳洲遭誘騙、輾轉被帶到柬埔寨的19歲居澳香港青年（FB@ក្រសួងព័ត៌មាន - Ministry of Information）

L.W.T是居於澳洲的香港青年，在澳洲期間，他遭設在柬埔寨境外的犯罪集團看中，以他「涉嫌詐騙及洗錢、被中國當局調查」為理由展開威脅，集團叫他離開澳洲前往日本，並安排他拍攝假綁架影片，集團聯絡其父母並勒索500萬港元，感到震驚的父母先向集團匯款4萬港元，然後報警求助。

據柬埔寨警方指，該名19歲香港青年在獲救後狀況良好，未受暴力、監禁或酷刑虐待。（FB@ក្រសួងព័ត៌មាន - Ministry of Information）

報道指，由於集團開始懷疑遭警方調查，故此在6月19日把L.W.T帶到柬埔寨。初步調查顯示該集團在日本有執行犯罪，並通過中國境內銀行賬戶接收犯罪所得。

柬埔寨警方表示，在澳洲警方要求下，將在案件程序完成後把青年遣返澳洲，以協助相關司法調查。