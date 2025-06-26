加州女副市長禍從口出？拍片籲黑幫反抗ICE執法爆公關災難｜有片

綜合美媒6月25日報道，美國南加州洛杉磯縣的一名女副市長，因拍片呼籲當地的幫派組織反制移民和海關執法局 （ICE）在當地對非法移民的執法行動而遭到猛烈抨擊，當地已有輿論認為她應為這段不當言論下台。



據報道，卡達希市（Cudahy）副市長岡薩雷斯（Cynthia Gonzalez）在社交平台發布一段影片（現已刪除），稱她想知道所有幫派成員現時「在洛杉磯」哪裏。

美國移民和海關執法局 （ICE）上傳岡薩雷斯發布的影片，指其言論「卑鄙」：

從網上的影片可見，岡薩雷斯表示：「你們總是給所有事物貼標籤，聲稱自己是幫派成員，現在你們的幫派正被（全國）最大的幫派入侵，你們卻一聲不吭。」岡薩雷斯說道，她用了一個通常用來形容墨西哥裔街頭幫派成員的貶義詞。

岡薩雷斯其後提到兩個惡名昭彰的街頭幫派「第十八街」（18th street）和「佛羅倫斯」（Florence），並質疑幫派成員為何沒有抗議，或公開反對移民和海關執法局的突襲執法行動。

岡薩雷斯大聲疾呼：「我們在那裏捍衛我們的地盤，保護我們的地盤，保護我們的人民，而你們在哪裡？」

影片似乎暗示，岡薩雷斯正在呼籲幫派頭目「伸出援手，動員起來」，因為移民和海關執法局（ICE）和其他聯邦機構正積極投入特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府日益嚴厲的打擊非法移民行動。

美國土安全部認為岡薩雷斯的言論「卑鄙無恥」（despicable）。

+ 1

該部門在其社交平台轉發岡薩雷斯的影片並發文指：「她正煽動犯罪集團——包括兇惡的第18街幫派，對我們英勇的移民和海關執法局執法人員施以暴力。這種垃圾言論導致針對移民和海關執法局執法人員的襲擊事件增加500%以上。諾姆（Kristi Noem）部長早已明表明：假如你襲擊聯邦官員，你將面臨法律的全面追究。」

代表洛杉磯警察的工會25日（周三）呼籲：「庫達希副市長岡薩雷斯應立即辭職，並受到起訴，因為她在社交媒體上發布了可恥的影片，鼓吹街頭暴力幫派對抗執法人員」。

卡達希市屬於洛杉磯郡的一個郊區，擁有22,000名居民，離洛杉磯市中心以南約16公里。