美國大力掃蕩　非法移民避風頭不出門　加州山火重建區勞工短缺

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上場後，近期派執法人員大力搜捕非法移民，據美媒6月19日報道，不少非法移民為了避風頭而不敢出門，此讓加州山火重建區面對勞工短缺的問題。



美國全國廣播公司（NBC）報道，在加州洛杉磯以東的帕薩迪納市（Pasadena），美國移民和海關執法局（ICE）在6月18日的搜捕無證移民行動中拘留6人，此惹來當地一些居民不滿，部份人指搜捕行動影響當地生意，例如是建造業。

帕薩迪納社區職位中心總監Jose Madera指，在加州伊頓山火（Eaton fire）後，臨時工人對協助清理、重建貢獻多，但如今很多人感到害怕，擔心遭拘捕，他認為此影響到地區重建進度。

2025年6月6日，美國加州洛杉磯市中心，抗議者聚集在洛杉磯聯邦大樓周圍，一名示威者手舉標語牌，抗議美國移民和海關執法局 (ICE) 作出大規模拘捕行動。（Reuters）

美國移民和海關執法局回應指，執法人員每天在街頭巡邏，透過在社區尋找、逮捕和驅逐外國犯罪分子和移民違法者，以確保公共安全。

美國特朗普政府上場後大力打擊非法移民，當地不少人支持政府驅逐曾經犯罪或屬於黑幫的非法移民，同時民調也顯示，大部份美國人不支持拘捕和驅逐在美國長期居住、有交稅有收入、沒有刑事紀錄的非法移民，故此政府的大力搜捕行動引發爭議。