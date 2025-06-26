美國白宮也喊特朗普「爸爸」　推MV稱「Daddy」回家了

美國白宮周四（26日）發布影片稱：「爸爸回家了。」



總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）出席完北約峰會返美之際，白宮在X上發布一段影片，影片顯示特朗普參加北約峰會的過程，背景配樂則為流行歌曲《爸爸回家了》。

在6月25日的北約峰會上，北約秘書長、荷蘭前首相呂特（Mark Rutte）稱呼特朗普為「Daddy」，為嚴肅的會議增添一絲輕鬆氣氛。

特朗普其後回應指：「呂特剛才確實很親熱地對我叫『Daddy』，我覺得他很喜歡我」。

呂特事後否認認特朗普做Daddy，他解釋：「我的原意是，在歐洲，我有時會聽到各國問我，美國還會和我們在一起嗎？這時我就會說，這聽起來就像小孩在問爸爸，『你還會留在家裏嗎？』。」

他指，自己是從這個角度使用『Daddy』這個詞的，並非真是稱呼特朗普為『Daddy』。」