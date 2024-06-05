美國議員演說 可愛「錯重點」爆紅 6歲仔扮鬼臉「Daddy有解釋」
撰文：聯合新聞網
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【川普・特朗普・Donald Trump】NBC報道，美國田納西州眾議員羅斯（John Rose）3日赴國會發表演說。
當他在台上談及前總統特朗普（Donald Trump／川普）封口費案時，身後的6歲兒子蓋伊（Guy Rose）對着攝影鏡頭吐舌頭、做鬼臉超搶鏡，影片在社群平台瘋傳，網友爆笑讚「小鬼真可愛」。
羅斯事後表示曾吩咐兒子「對着鏡頭微笑」（點圖放大瀏覽）：
眾議員羅斯3日赴國會發表演說，帶着6歲兒子蓋伊。
當他站在台前談及特朗普封口費案遭判刑時，坐在身後的蓋伊對着攝影鏡頭擠眉弄眼，先是露齒給出燦爛微笑，一陣動來動去後開始吐舌頭、做鬼臉，只見他睜眼、微翻白眼，斜吐舌頭，鬼靈精怪的樣子超級搶鏡。
有時蓋伊向鏡頭揮手，或者拿出玩具把玩，身前的老爸則渾然不察地演說。
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事後羅斯觀看C-SPAN電視網將影片上傳社群媒體X：「這就是我叫蓋伊對鏡頭和弟弟山姆微笑的結果。」
蓋伊人小鬼大的模樣相當逗趣，影片迅速在社群瘋傳，他也收穫一群粉絲，不少網友留言感到爆笑：
「他馬上就發現鏡頭了LOL（爆笑）」
「小鬼真可愛」
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