日媒：從中國向美國走私芬太尼組織在日本設置據點

日本媒體報道稱，一個從中國向美國走私芬太尼的組織在日本設置據點，該組織的首腦人物居住在沖繩那霸。



據《日本經濟新聞》報道，該組織在名古屋設立的法人名為FIRSKY株式會社，它與中國武漢化工廠商湖北精奧生物科技存在人員和資本上的關聯，後者的兩名高管今年初被美國法院判定串謀進口芬太尼易製毒化學品罪成。

美國法院文件顯示，一位被稱為「日本老大」的人物對湖北精奧進行了出資。該男子疑為中國籍，在社交媒體上自稱住在沖繩縣那霸市。他還被登記為FIRSKY的代表董事。

報道稱，FIRSKY通過專業網站銷售湖北精奧的產品，交易款項以虛擬貨幣支付。

芬太尼是美國極其嚴重的社會問題。每年有超過7萬人因過量使用芬太尼而死亡，單在2023年，死亡人數就超過美國越戰傷亡的總和。美國緝毒局去年說，美國正在面臨「史上最危險、最致命的毒品危機」。

世界新聞網引述美國學者稱，芬太尼屬鴉片類藥物的特強止痛藥，服用者大多是中產階級的普通病人，而非吸毒者。他們最初為止痛而使用處方鴉片，結果長期服用後上癮，又無法通過合法渠道取得處方鴉片，就到街頭或社媒平台求購，最終導致芬太尼泛濫成災。

芬太尼的前體化學品主要由中國企業生產。美國總統特朗普今年1月再次上台後，以芬太尼走私問題和對等關稅為由，將對華關稅加總至145％，北京則對美國商品施以125%的報復關稅。

中方指，芬太尼是美國的問題，不是中國的問題，責任在美國自身。今年3月4日發布的《中國的芬太尼類物質管控》白皮書指出，中國與包括美國在內的有關國家在應對芬太尼問題上深入開展合作並取得明顯成效。中國倡導各國互幫互助、共建共享，反對相互指責、推卸責任。

《華爾街日報》引述知情人士稱，美國財長貝森特在5月瑞士日內瓦中美談判期間，曾以糖為道具，形象化地向中國官員說明芬太尼殺傷力之大。他抓起桌上一小撮糖說，如果那是芬太尼，「這一點就足以致人於死地」。他抓起更多糖說，「這個量足以殺死全日內瓦人」。他再抓更多說，「這足以殺死全瑞士的人」。

據新華社報道，中國國務委員、公安部部長王小洪6月19日在北京會見美國駐華大使龐德偉（David Perdue）時表示，中國願同美國開展禁毒合作。

王小洪今年5月作為中國代表團的一員，參與了中美日內瓦會談。路透社當時分析指出，這一安排顯示芬太尼問題在會談中佔據重要位置。

本文獲《聯合早報》授權轉載

