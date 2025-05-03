關稅戰｜美媒：中國擬透過回應芬太尼問題　與美方展開貿易談判

《華爾街日報》5月2日引述知情人士報道，北京正考慮如何回應特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府就中國在芬太尼（fentanyl）問題上的訴求，這或會提供一個緩和雙邊關係的機會，以便雙方能夠啟動貿易談判。



報道引述知情人士指，中國公安部長王小洪近日與特朗普團隊接觸，嘗試瞭解對方期望中方在處理製造芬太尼所用的化學成份問題上採取甚麼措施。

美方過去指中國公司生產大量被稱為「前體」（precursor）的化學原料，這些化學原料透過網路銷售，從中國流向墨西哥和其他國家的犯罪集團，這些犯罪集團其後生產芬太尼，並將其販運到美國。

特朗普今年上任後，指責中國未有盡力制止生產芬太尼的原料流入美國，向中國頒布20%的芬太尼關稅。

2025年5月3日，圖為中國公安部長王小洪。（公安部網站）

知情人士指，北京正考慮派王小洪前往美國，與特朗普政府的高級官員會面，或安排他在第三國與美國官員會面。王小洪本身是公安部長，亦是國務院的高級官員。

報道引述知情人士警告指，目前上述計劃仍處於談論階段，同時補充指，北京方面亦希望看見特朗普總統在針對中國的貿易政策上立場有所軟化。

中國商務部2日（周五）表示，北京方面注意到華府高層多次表態，稱願與中方就關稅問題進行談判，並在近期次主動向中方傳遞談判信息。北京方面稱，正為此進行評估。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

聲明提到，如果華府想談判，就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，付諸行動。