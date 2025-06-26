背負非洲希望的戰爭難民　南蘇丹18歲天才NBA選秀獲選中淚灑當場

在2025年NBA選秀大會上，以首輪第10順位被鳳凰城太陽隊選中的南蘇丹18歲籃球天才Khaman Maluach當場落淚，他表示感到自己有責任激勵下一代的非洲籃球明星。在今年早些時候，他才因特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府針對南蘇丹的簽證政策而面臨移民身份的不確定性。



在獲選後，Khaman Maluach情緒激動，淚灑當場，他稱：

生活在非洲時，我背負着整個大陸的期望，要給年輕孩子希望，激勵年輕孩子，激勵非洲籃球的下一代

在2025年NBA選秀大會上，南蘇丹18歲籃球天才Khaman Maluach以首輪第10順位被鳳凰城太陽隊選中。（Reuters）

身高7呎2吋（約2.18米）的18歲少年在布魯克林巴克萊中心聽到自己名字被叫到時，情緒激動不已。他說：

我曾對自己的夢想「痴心妄想」，相信總有一天會進入NBA，而現在我做到了

他2006年出生在南蘇丹，隨後與母親作為難民抵達鄰國烏干達，在坎帕拉郊區Kawempe長大。14歲時，有人鼓勵他嘗試打籃球。他認真對待這個建議，最終獲得進入位於塞內加爾薩利（Saly）的NBA非洲學院資格。

年僅16歲、就在加入杜克大學後不久時，他代表南蘇丹參加2024年巴黎奧運。

儘管履歷非凡，今年早些時候他卻因特朗普政府針對南蘇丹的簽證政策而面臨移民身份的不確定性。該法規旨在因南蘇丹過渡政府延遲接收被驅逐國民而撤銷簽證。

現在隨着他在選秀中被選中，Khaman Maluach有資格獲得專為職業運動員設立的P1簽證，可以正式開啟他的NBA旅程。

高興的不止Khaman Maluach。鳳凰城太陽總經理Brian Gregory亦難掩得到這名杜克大學前球員的興奮之情，讚揚Khaman Maluach甚具潛力。