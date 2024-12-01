吸金力比NBA球星還強！20歲女生藉販賣性感相　年收入超過3億港元

美國20歲網美蘇菲（Sophie Rain）以經營成人平台OnlyFans為業，更在Instagram上有超過527萬名粉絲，繼先前受訪時透露自己月收入有400萬美元（約港幣3100萬元）、震驚主持人後，近日蘇菲又公布自己的年收入超過4347萬美元（約港幣3.4億元），甚至比美國職籃（NBA）球星還高。



年輕的蘇菲，吸金能力竟比NBA球星還高：（按圖了解）



蘇菲早前在X平台公佈自己的年收入為4347萬7695.01美元（約港幣3億4千萬元）。（Instagram / @@sophieraiin）

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《Complex》報道，20歲的蘇菲日前受訪時被問到經營OnlyFans的月收入多少時，主持人表示「我知道有人可以賺40萬美元（約港幣310萬元）」，蘇菲回答「我不想傷害妳」後拿手機給主持人看，後者瞬間瞪大眼睛、不敢置信地表示「400萬美元（約港幣3100萬元）？」，畫面曝光後引起熱議。

眼見外界很好奇像自己這樣的OnlyFans經營者的收入，蘇菲於11月29日索性在X平台公布自己的年收入，只見截圖中的金額為4347萬7695.01美元（約港幣3億4千萬元），並表示「謝謝在這裏（OnlyFans）度過的1年」，誇張的數字吸引超過3800萬名網友朝聖。

蘇菲的收入有多驚人？拿NBA球員的薪資來做比較的話，她在全聯盟只輸給17人，甚至比其他一眾頂尖球星還高。

據悉，蘇菲的OnlyFans平台每個月只需10美元（約港幣77元）就可以訂閱，首次訂閱者甚至還享有5美元（約港幣39元）的優惠，不過和許多其他知名OnlyFans創作者一樣，她的大部分收入很可能是來自會員指定購買的客製化內容。

更有趣的是，蘇菲後來甚至自己專發推文，並寫下「對了，我還是個處女喔」。

前述主持人對於蘇菲在OnlyFans上驚人的收益相當震驚，但她將焦點放在「這些男人怎麼有那麼多錢花在蘇菲身上？」，還呼籲女性檢查另一半的手機，看看他有沒有訂閱蘇菲的OnlyFans。

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