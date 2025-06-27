伊朗國會據報同意暫停與IAEA合作　IAEA：暫未收到伊朗官方通告

據路透社引述伊朗官媒Nournews報道，伊朗國會周三投票通過了一項法案，決定暫停與國際原子能組織（IAEA）的合作。據報伊朗國會議長卡巴利夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）周四表示，這是因為IAEA「拒絕譴責針對伊朗核設施的襲擊」。但IAEA隨後表示，尚未收到伊朗關於該法案的官方通報。



法國國營電視台France 24引述伊朗國家電視台指，卡巴利夫表示：「IAEA拒絕對針對伊朗核設施的襲擊進行哪怕一點譴責，這是在將其國際信譽拿去拍賣。」

2025年6月22日，伊朗庫姆，圖為衛星照片顯示德黑蘭重視的福爾多核設施地面全景。（Reuters）

報道指，伊朗通過的決定仍需獲得憲法監護委員會的批准。卡巴利夫補充道，該委員會一經批准，伊朗原子能組織將暫停與IAEA的合作，直到核設施的安全得到保障。

伊朗學生通訊社引述伊朗議員Alireza Salimi稱，暫停合作意味著IAEA的檢查人員將被禁止進入該國核設施，除非他們獲得伊朗最高國家安全委員會的批准。

路透社引述IAEA的一份聲明表示：「我們已知悉這些（有關伊朗暫停合作的）報道。截至目前，IAEA尚未收到伊朗就此事的官方通報。」