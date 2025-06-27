伊朗國會據報同意暫停與IAEA合作 IAEA：暫未收到伊朗官方通告
撰文：莊勁菲
出版：更新：
據路透社引述伊朗官媒Nournews報道，伊朗國會周三投票通過了一項法案，決定暫停與國際原子能組織（IAEA）的合作。據報伊朗國會議長卡巴利夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）周四表示，這是因為IAEA「拒絕譴責針對伊朗核設施的襲擊」。但IAEA隨後表示，尚未收到伊朗關於該法案的官方通報。
法國國營電視台France 24引述伊朗國家電視台指，卡巴利夫表示：「IAEA拒絕對針對伊朗核設施的襲擊進行哪怕一點譴責，這是在將其國際信譽拿去拍賣。」
報道指，伊朗通過的決定仍需獲得憲法監護委員會的批准。卡巴利夫補充道，該委員會一經批准，伊朗原子能組織將暫停與IAEA的合作，直到核設施的安全得到保障。
伊朗學生通訊社引述伊朗議員Alireza Salimi稱，暫停合作意味著IAEA的檢查人員將被禁止進入該國核設施，除非他們獲得伊朗最高國家安全委員會的批准。
路透社引述IAEA的一份聲明表示：「我們已知悉這些（有關伊朗暫停合作的）報道。截至目前，IAEA尚未收到伊朗就此事的官方通報。」
萬斯暗示伊朗400kg濃縮鈾仍完好 疑已轉移 IAEA：不知庫存下落伊以戰爭｜IAEA：伊斯法罕核設施遇襲 儲存濃縮鈾隧道入口受損美國空襲伊朗核設施 衛星圖顯示6彈坑 IAEA稱無法評估地下情況以色列防長卡茨：曾計劃暗殺伊朗最高領袖 惟未尋獲合適機會