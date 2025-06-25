萬斯暗示伊朗400kg濃縮鈾仍完好　疑已轉移　IAEA：不知庫存下落

美國副總統萬斯（JD Vance）6月23日接受霍士新聞（Fox News）採訪時暗示，儘管美軍近期打擊伊朗3處核設施，但伊朗擁有的約400公斤濃縮鈾庫存或仍完好無損。IAEA則認為這些濃縮鈾已被伊方轉移。



據《衛報》報道，萬斯表示關鍵問題不是這些濃縮鈾的具體位置，而是「伊朗能否有能力將鈾濃縮到武器級，以及他們能否將這些燃料轉化為核武？」據指伊朗的濃縮鈾主要儲存在伊斯法罕（Isfahan），當地設有一座轉換設施，可將鈾轉化為可供離心機濃縮的形式。

圖為6月22日伊斯法罕（Isfahan）核設施衛星圖。(Reuters)

萬斯表示，「（我們的）目標是將（伊朗擁有的）鈾埋葬，我認為我們已達到這個目標。」萬斯還強調不擔憂伊朗已轉移濃縮鈾，因他認為伊朗不再具備將當前濃縮鈾進一步轉化為武器級鈾的能力。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）6月23日向霍士新聞指，IAEA不知這些400公斤濃縮鈾下落，但認為已被伊朗轉移。自伊以衝突爆發以來，IAEA的核查人員就無法再進入伊朗核設施查驗。格羅西稱，若想弄清濃縮鈾去向，就須盡快恢復核查活動。