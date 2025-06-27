白宮指正與伊朗接觸以開展核協議談判　伊朗外長否認

美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）在周四（6月26日）舉行的白宮簡報會中表示，美國目前正在與伊朗接觸，以便開展核協議談判，稱與伊朗會談的目標是實現長久和平，強調目前對於談判議程尚無具體安排。不過白宮的說法遭伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）否認，他當日在伊朗國家電視台訪問指出，目前未有與美國官員接觸的計劃。



萊維特在會中指，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）認為中東正走向和平，而外界需對進一步的美伊談判要有耐心，指美國有通過卡塔爾等第三國進行斡旋。

阿拉格齊指，德黑蘭正評估與美國的談判是否符合自身利益，強調伊朗核設施在早前以色列與美國行動中遭到不小破壞，而早前與美國先後五次斡旋後，即將進行談判也因以色列襲擊而未能成事。他還批評以色列此前一向在達成停火協議後單方面違反，指德黑蘭將在以色列破壞停火後果斷進行回擊。

2025年6月23日，俄羅斯莫斯科，圖為阿拉格奇在克里姆林宮會見普京（不在圖中）。（Reuters）

美國在以色列伊朗衝突開始前指有斡旋進行核協議談判，不過伊朗在以色列發動襲擊後宣布退出，特朗普日前在出席北約峰會時強調，美國正準備在下週與伊朗官員會晤，稱儘管美國已摧毀伊朗核設施，令德黑蘭無可能擁有核武器，但認為雙方有簽署核協議會更好。