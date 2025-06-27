為防特朗普簽證限制　哈佛大學：國際生將可到多倫多大學上課

美國總統特朗普（Donald Trump）早前簽署行政令，禁止哈佛大學招收國際生，周日（6月22日）遭聯邦法院駁回，並無限期延長禁制令以允許哈佛收國際生。路透社周五報道，為了避免以後有哈佛研究生因簽證限制無法返回美國，哈佛和加拿大多倫多大學（University of Toronto）宣布應急計劃，允許哈佛甘迺迪政治學院（John F. Kennedy School of Government）研究生屆時到加拿大繼續學業。



哈佛大學和多倫多大學宣布了一項應急計劃，指如果美國簽證限制阻止哈佛大學甘迺迪政治學院研究生再次進入美國，將允許他們到多倫多大學蒙克國際研究中心（Munk School of Global Affairs & Public Policy）繼續學業。

圖為加拿大多倫多大學蒙克國際研究中心（Munk School of Global Affairs & Public Policy）。（munkschool.utoronto.ca）

甘迺迪學院和蒙克學院的院長們在本週發給路透社的聲明中表示，該計劃面向已在美國完成一年課程的研究生，將結合兩所學院教授的課程。

甘迺迪學院媒體辦公室稱，過去5年來，52%的學生來自美國以外。哈佛大學國際辦公室網站介紹，該學院招收了來自92個國家的739名學生，其課程旨在培養公共政策和政府領導能力。

聲明還表示，宣布應急計劃是為了緩解學生的不確定性，但只有在因簽證或入境限制而無法進入美國的學生有足夠需求時才會實施。

2025年5月28日，圖為哈佛甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）校園。（哈佛甘迺迪學院官網）

甘迺迪學院院長Jeremy Weinstein表示：「有了這些應急計劃，即使學生今年無法到校上課，甘迺迪學院也能繼續為所有學生提供世界一流的公共政策教育。」

這是自美國國土安全部（DHS）上個月取消哈佛大學招收國際學生資格以來，哈佛宣布的首個國際學生備用措施。