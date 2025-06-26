王毅晤美國哈佛大學教授　稱中美要構建規範未來交往互動新敘事

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周三（25日）在北京會見美國哈佛大學教授艾利森。



王毅讚賞艾利森為增進中美相互了解和探索彼此相處之道所作的努力，表示中國人講究「和而不同」，這是東方的傳統理念，與西方「非黑即白、你輸我贏」的零和思維完全不同，是在承認和尊重彼此差異的基礎上實現和諧相處，形成並拓展國與國之間的共同利益。中美當下就需要構建能夠規範未來兩個大國交往互動的新敘事。

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周三（25日）在北京會見美國哈佛大學教授艾利森。（中國外交部）

王毅說，習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，是中方處理對美事務的根本遵循。希望美方同中方一道，解決好相互認知這一根源性問題，扣好中美關係的「第一顆紐扣」，進而按照中美關係三原則，找到中美兩個大國正確相處之道。希望美國各界有識之士為推動美國內形成客觀積極的對華認知和中美正確交往互動發揮積極作用。

艾利森表示，「和而不同」同美國內尊重多元性的理念有相通之處。美中生活在同一星球，你中有我、我中有你，應該找到共存的戰略定位，避免陷入「修昔底德陷阱」，這對美中兩國和世界都很重要。美中雙方應就未來兩國關係發展達成新的原則框架，其中相互尊重可以作為第一條。願繼續為推進雙方溝通交流和兩國關係穩定發展作出貢獻。