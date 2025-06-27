泰國正式恢復禁止娛樂用大麻 合法化僅三年突轉向疑涉政治權鬥
撰文：羅保熙
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泰國政府收緊大麻政策，衛生部長頒薩（Somsak Thepsutin）日前簽署了一項命令，禁止商店向無處方顧客出售大麻。當局的新規定還將大麻列明只能藥用，禁止一般銷售、廣告宣傳和娛樂用途。泰國《皇家公報》6月25日在官方網站發佈公告，這項新規立即生效。
據泰媒報導，新規將大麻，特別是大麻花的部分，歸類為受管制草藥。 任何研究、出口、銷售或加工大麻用於商業目的的人，均須申請許可證。 當局還禁止大麻通過自動販賣機或網上平台出售，同時嚴禁所有平台出現用於商業目的大麻廣告。 根據新規，藥房仍可售賣醫用大麻，惟購買者須出示執業醫生處方。
泰國於2022年成為亞洲首個大麻合法化的國家，此舉促進了泰國的旅遊業和農業發展，並催生了數千家大麻商店。然而，由於監管不力，兒童容易接觸到大麻並導致成癮，當局因而面臨公眾的強烈反對。
不過，當地有輿論認為，這項政策的大轉向與當前泰國政治的權鬥有關。 泰自豪黨是推動大麻合法化的主要推手，但該黨上周因首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）的通話錄音外洩，宣佈退出執政聯盟，令佩通坦政府面臨倒台危機。而在此前，該黨已和佩通坦領導的為泰黨為爭奪內政部長職鬧翻。
泰國政府對此作出否認，強調新規是為了應對濫用大麻帶來的社會問題，並重申大麻合法化與政府打擊毒品的初衷相悖。
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