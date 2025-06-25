泰國總理佩通坦通話泄密風波 親軍方泰自豪黨擬提出不信任投票
撰文：劉耀洋
出版：更新：
泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森的通話錄音遭外泄，引發的政治風波持續發酵。上週退出執政聯盟、親軍方的泰自豪黨6月24日表示，他們計劃7月3日在國會提出對佩通坦的不信任投票。
路透社24日報道，泰自豪黨發言人頌猜（Boontida Somchai）表示，他們決定在國會復會當日對佩通坦提出不信任投票，又指該黨正在邀請其他反對派支持動議。
由於自豪泰黨在國會下議院500席中只佔69席，該黨仍需30名議員支持，才達到提出不信任動議的門檻。
執政的為泰黨秘書長兼旅遊部長天通（Sorawong Thienthong）表示，政府得到過半議員的支持，因此不擔心泰自豪黨提出不信任投票一事。
佩通坦同時也因泄密風波而被憲法法院及國家反貪委員會調查，相關裁決都有可能導致她被解職。
泰國總理佩通坦通話泄密案續發酵 反貪委員會開展初步調查柬埔寨禁止進口泰國燃油和天然氣 兩國關閉部分邊境口岸泰國總理佩通坦通話泄露面臨下台重壓 旅遊部長索拉翁：不會辭職與洪森對話洩露事件發酵 佩通坦下台壓力加大