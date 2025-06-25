泰國總理佩通坦通話泄密風波　親軍方泰自豪黨擬提出不信任投票

泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森的通話錄音遭外泄，引發的政治風波持續發酵。上週退出執政聯盟、親軍方的泰自豪黨6月24日表示，他們計劃7月3日在國會提出對佩通坦的不信任投票。



路透社24日報道，泰自豪黨發言人頌猜（Boontida Somchai）表示，他們決定在國會復會當日對佩通坦提出不信任投票，又指該黨正在邀請其他反對派支持動議。

2025年6月6日，泰國曼谷，在泰柬兩國發生邊境衝突後，有泰國民眾在柬埔寨大使館前舉著泰國國旗及標語示威。（Reuters）

由於自豪泰黨在國會下議院500席中只佔69席，該黨仍需30名議員支持，才達到提出不信任動議的門檻。

執政的為泰黨秘書長兼旅遊部長天通（Sorawong Thienthong）表示，政府得到過半議員的支持，因此不擔心泰自豪黨提出不信任投票一事。

2025年6月23日，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）在曼谷出席記者會。（Reuters）

佩通坦同時也因泄密風波而被憲法法院及國家反貪委員會調查，相關裁決都有可能導致她被解職。