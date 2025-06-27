印度尋求與中國達成邊界爭端的「永久解決方案」

印度國防部6月27日表示，印度國防部長辛格（Rajnath Singh）對中國國防部長表示，兩國應尋求「永久解決方案」，以解決持續數十年的邊界爭端。



印度國防部周五在一份聲明中表示，辛格周四在青島舉行的上海合作組織國防部長會議期間會見了中國國防部長董軍，並強調將透過結構化的路線圖解決兩國之間的邊界問題。

中印兩國現時在喜馬拉雅山脈一條長達3800公里（2400英里）的邊界存在爭議，雙方更因此而爆發衝突。近幾十年來，兩國邊境雖然基本上保持和平，但2020年兩國軍隊之間爆發的致命衝突，導致20名印度士兵和4名中國士兵喪生。

2022年中印邊境衝突就發生在班公湖一帶。圖為網上流傳兩軍對峙畫面。（網上圖片）

這場衝突還導致了長達4年的軍事對峙，雙方軍隊在山區部署了數萬名士兵，直到去年10月達成協議撤軍，兩國關係才得以緩和。

在上海合作組織國防部長會議的同一場合上，印度還稱已和俄羅斯討論了飛彈系統供應和戰鬥機升級事宜。兩國國防部長周四也在中國舉行的上合組織會議期間舉行了會晤。