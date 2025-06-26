關稅磋商7月9日限期將至　路透社：美國印度談判陷僵局

美國總統特朗普（Donald Trump）4月初向全球多國加徵「對等關稅」後，暫緩較高稅率90天，以跟各國談判，限期將在7月9日到期。據路透社引述消息人士指，美國與印度的關稅談判因在汽車零件、鋼鐵和農產品進口關稅問題上存在分歧，陷入僵局。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月時曾對與印度達成協議表達出樂觀態度，指印度願取消所有對美商品關稅，兩方官員更指印度可能會是與美達成貿易協議的首批國家，但路透社指，美印談判陷入僵局，意味雙方由先前的樂觀情緒發生巨大轉變。

報道指，印度正推動取消原定於7月9日生效的26%「對等關稅」，並就美國現有的鋼鐵和汽車零件關稅議題作出讓步，但3位印度政府官員告訴路透社，美國談判代表尚未同意這些要求。

2025年2月13日，美國華盛頓白宮，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）和印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

一位消息人士稱，美方則首先希望印度承諾進一步削減農業品如大豆、粟米，還有汽車和酒精飲料的進口關稅，並降低非關稅壁壘，此導致雙方出現分歧。

來自印度政府的另一消息人士指，預計印度代表團會在7月9日限期結束前赴美國華盛頓，但相信是集中討論更廣泛協議，而不會倉促達成臨時協議。