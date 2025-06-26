自信韓男挑戰英國印度餐廳「世上最辣咖哩」吃1口即被KO脫衣倒地

社群上近期有段影片爆紅，1名韓裔男子在1間印度餐廳挑戰「世界上最辣咖哩」，只要在15分鐘內完食就能獲得整桌免費的獎勵。



這名韓裔男子自信地簽下免責聲明後，卻只吃1口就被辣到受不了，最後甚至痛苦地脫掉上衣、倒在路邊，曝光後引起熱議。

挑戰前須簽下免責聲明，當時該韓裔男子還一臉不以為意。（YouTube@Bengal Village - Best of Brick Lane）

老闆要戴防毒面罩捧咖哩 點圖放大瀏覽韓男的挑戰過程：

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《每日郵報》報導，這段在X平台上吸引超過600萬次觀看的影片中，只見名為丹尼爾（Daniel）的韓裔男子來到英國倫敦的The Bengal Village餐廳，老闆帶着防毒面罩、從保險箱中拿出1碗看似平凡的咖哩，接着端到丹尼爾面前。

丹尼爾隨後自信地簽下免責聲明、計時隨即開始，沒想到他只吃了1口便露出痛苦的表情，甚至直接起身、摀着臉咳嗽，老闆也趕緊拿出1杯芒果飲料，告訴丹尼爾：

我保證你會沒事的，你有10分鐘的時間恢復，喝完這杯芒果奶昔，你就會沒事的，它會給你的五臟六腑和喉嚨帶來清涼。

不過丹尼爾喝完後依舊露出痛苦的表情，最後甚至脫掉上衣、癱倒在餐廳外的路邊，所幸在芒果奶昔、礦泉水的幫助下，最後丹尼爾逐漸康復，也與老闆在鏡頭前完成影片的拍攝。

據悉，這道「世上最辣咖哩」售價22英鎊（約236港元）、採用多種珍貴而濃郁的香料製成，The Bengal Village祭出的挑戰是「只要在15分鐘內吃完將能獲得整桌免費的獎勵」，但也警告：

我們對任何後遺症概不負責。

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