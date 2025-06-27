日本和歌山大熊貓明啟程回中國　逾3000民眾齊聚道別

日本和歌山縣白濱町娛樂設施「冒險世界」4隻大熊貓周五（27日）最後一天與公眾見面，翌日將被送還回中國。由於眾多遊客排隊與他們告別，「冒險世界」提前一小時、上午9時開園。央視指，冒險世界為4隻旅日大熊貓舉行歡送儀式，現場聚集3000多名來自日本各地的大熊貓粉絲。



根據共同網，24歲的母親「良濱」及其孩子，8歲的「結濱」、6歲的「彩濱」和4歲的「楓濱」周六將離開「冒險世界」返回中國，在四川省的繁育研究設施生活。

一名來自愛知縣西尾市的主婦告訴傳媒，為了能把車停入上午5時30分開放的停車場，自己凌晨3時15分就已抵達「冒險世界」，這意味着，她在「冒險世界」門外等候至少5小時。

24歲的母親「良濱」及其孩子，8歲的「結濱」、6歲的「彩濱」和4歲的「楓濱」周六將離開「冒險世界」返回中國。（X@aws_official）

24歲的母親「良濱」及其孩子，8歲的「結濱」、6歲的「彩濱」和4歲的「楓濱」周六將離開「冒險世界」返回中國。（X@aws_official）

24歲的母親「良濱」及其孩子，8歲的「結濱」、6歲的「彩濱」和4歲的「楓濱」周六將離開「冒險世界」返回中國。（X@aws_official）

24歲的母親「良濱」及其孩子，8歲的「結濱」、6歲的「彩濱」和4歲的「楓濱」周六將離開「冒險世界」返回中國。（X@aws_official）

「冒險世界」原本提供大熊貓戶外展示，但由於大熊貓在送還前需要隔離檢疫以確認健康狀態，戶外展示5月底已結束，之後的約1個月時間裏，遊客能在設施內的2處，隔着玻璃看到4隻大熊貓。

日本和歌山縣白濱町娛樂設施「冒險世界」4隻大熊貓周五（27日）最後一天與公眾見面，翌日將被送還回中國。由於眾多遊客排隊與他們告別，「冒險世界」提前一小時、上午9時開園。（電視截圖）