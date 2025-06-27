韓國仁川機場發生墮樓案　印尼男3樓跌落B1層身亡

一名印尼籍男子周五（27日）在韓國仁川機場從3樓跌落地下1層（B1），送醫救治，惟不治身亡。



根據《每日經濟》，事發於27日上午8時10分左右，在仁川機場第二客運大樓J櫃檯和K櫃檯附近的欄桿上，一名30歲出頭的印尼籍男子墮樓。

警方接獲報案後出動急救隊，為男子進行包括心肺復甦術（CPR）在內的緊急治療，之後把他送往醫院，但最終不治身亡。

韓媒指，經確認，這名男子拿到就業簽證後，在國內公司工作期間試圖出國。這名男子原定上午10時53分搭乘飛機飛往雅加達。據報他有憂鬱症病史。

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