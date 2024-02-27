六旬婦韓國商場玩高空彈跳出事　安全環沒扣　8米高墮水泥地死亡

韓國京畿道一間新世界集團旗下知名大型購物商場，26日下午驚傳死亡意外。



一名60多歲婦人在商場內體驗高空彈跳時，因不明原因從8米高處墜落下方水泥地面，經搶救後宣告不治。警方正在調查店家的安全措施是否有任何不完善之處。

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綜合韓媒報道，這起事件發生在京畿道安城市大型商場Starfield。

安城警察署表示，當地時間26日下午4點20分左右，一名69歲婦人在商場3樓的運動主題樂園「SMOB」體驗高空彈跳時，從8米處墜落，重擊下方的水泥地。警消人員接獲通報後，緊急對婦人進行急救，並將她送到附近醫院。

但她仍於1小時後不治。

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據了解，意外發生時，設施的上方與下方都有員工在場進行安全確認。警方認為事故是她生前未配戴安全扣環（登山扣）所致，若經補充調查確定事故責任是未落實安全措施，擬以業務過失致死對涉案人員進行處罰。

（編按：《韓民族日報》稱，警方調查證實，她有佩戴安全裝備，但登山扣跌了下去，掉落在地板上，並未與她所穿的裝備相連。設施安全管理人員向警方作供時亦證實這一點。）

Starfield安城店於2020年開始營業，為地下2層樓、地上3層樓的複合型商場，總面積約24萬平方公尺，由新世界PROPERTY進行營運。發生意外的設施「SMOB」能讓遊客體驗攀岩、跳彈床等體育活動。

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新世界PROPERTY於26日表示，對受害者與遺屬感到相當抱歉，將會與SMOB協議賠償措施。

SMOB安城店將停業一段時間，徹底進行調查，尋找意外發生的確切原因。SMOB的河南、高陽與水原等分店也將於27日起暫停營業，進行安全檢查，並對職員進行安全教育訓練。

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