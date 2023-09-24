韓國奇案｜40多歲人妻墮樓亡揭詭異命案　1家5口同日陳屍不同地點

韓國首爾發生一宗詭異事件，一名婦女自公寓墮樓身亡，她的丈夫、女兒及另2名親屬等4人卻接連被發現陳屍松坡區及金浦市不同地點，一家5口都喪命，警方已經著手調查。



綜合《韓聯社》等韓媒，警方23日上午約7時23分接獲舉報，松坡區蠶室洞一棟公寓有人墮樓，趕抵現場發現一名40多歲女性已經沒有心跳，送院後宣告不治。

然而，警方確認死者生前行動路線後卻發現，她的丈夫和奶奶、丈夫的姊妹（即大姑或小姑）陳屍松坡區松坡洞一間房屋內，接着又在金浦市一間旅館發現她10幾歲女兒的遺體。

警方現正調查5人死因及詳細案情，了解這些事件是否相關，稍早最新消息稱在其中一處發現遺書，內容透露這家人生活困苦。

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